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Miércoles, 08 de abril de 2026
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Nasa

Fondos de pantalla para su celular que la misión Artemis II de la NASA capturó y que ya puede descargar gratis

abril 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Fotografías de la Misión Artemis II - Créditos NASA
Fotografías de la Misión Artemis II - Créditos NASA
Las imágenes están disponibles para descarga mediante la página web de la NASA.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) puso a disposición una serie de fondos de pantalla para celular que la misión Artemis II de la NASA capturó y que los amantes del espacio ya pueden descargar de manera gratuita.

“¡Vive la magia de nuestra misión lunar dondequiera que vayas! Descarga fondos de pantalla móviles gratuitos y lleva tu dispositivo a la nueva era de la exploración”, detalló la NASA en una publicación en su cuenta de X.

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A través de la página web de la NASA, los interesados podrán acceder a un paquete de catorce fotografías adaptadas para fondos de pantalla para dispositivos móviles.

Durante su periplo a la órbita de la Luna, la tripulación logró capturar imágenes del satélite natural de la Tierra, como su lado oculto, así como una "puesta" del planeta en el horizonte de la Luna o un impactante eclipse solar, las cuales están disponibles para descarga.

De acuerdo con información de la autoridad espacial norteamericana en su sitio web, las imágenes se encuentran en formato JPEG, con un peso de 1,23 MB.

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Este miércoles 8 de abril, la Misión Artemis II, integrada por los astronautas Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen, completó ocho días en el espacio. El pasado lunes, los astronautas concluyeron su sobrevuelo a la Luna.

Se trató del primer sobrevuelo lunar tripulado en más de 50 años, una misión de prueba que busca abrir el camino a un regreso a la superficie lunar en 2028.

El regreso de los astronautas está previsto para el viernes frente a la costa de California.

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