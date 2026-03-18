El Nashville SC le arruinó la celebración de su gol 900 a Lionel Messi: "Es una noche muy dura, de mucha frustración"

El Inter Miami se despidió de la Copa de Campeones de la Concacaf tras igualar 1-1 este miércoles frente al Nashville SC en el duelo de vuelta de los octavos de final en el que la celebración de Lionel Messi por conseguir el gol 900 de su carrera quedó arruinada.

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El conjunto de Miami, que había fijado este certamen como su gran meta de la temporada, quedó eliminado por el criterio de goles como visitante, luego de que la ida concluyera 0-0 en Nashville.

'Las garzas’ tomaron ventaja temprano, al minuto siete, gracias a una anotación memorable de Messi.

No obstante, la celebración en Fort Lauderdale se apagó cuando el también argentino Christian Espinoza firmó la igualdad al 74.

Sobre la eliminación del conjunto que viste de rosado, el DT argentino Javier Mascherano, admitió: “Es una noche muy dura, de mucha frustración. Teníamos la esperanza de seguir avanzando”.

“Tuvimos oportunidades para ampliar el marcador, sobre todo en el primer tiempo, aunque el partido siempre estuvo abierto porque enfrentábamos a un rival fuerte. Después recibimos un gol en una jugada desafortunada, con muchas acciones encadenadas, y eso nos dejó afuera”, acotó.

“No tengo reproches para mis jugadores. Lo dieron todo y el principal responsable de esta eliminación soy yo”, concluyó.

¿Puede Lionel Messi alcanzar a Cristiano Ronaldo como máximo goleador en la historia del fútbol?

Según analistas especializados en el ‘deporte rey’, es matemáticamente posible que Messi alcance a Ronaldo, aunque la brecha actual es de 65 goles.

El factor que podría permitir el alcance sería el de la edad, ya que Messi es dos años más joven que Ronaldo. En ese sentido, si Ronaldo decide retirarse antes, Messi tendría un margen de tiempo adicional para cerrar la brecha.