"Atacamos una parte secreta de su proyecto nuclear": portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel hace balance de ataques en Irán

Las Fuerzas de Defensa de Israel han intensificado sus operaciones militares contra Irán y Líbano.

Según informó a NTN24 el Mayor de la Reserva Roni Kaplan, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, las fuerzas israelíes han realizado más de 1.200 vuelos, lanzando 4.000 municiones en 300 oleadas contra objetivos en Teherán, Beirut y otros sitios estratégicos.

Kaplan detalló que "Teherán es el teatro principal y Beirut es el teatro secundario", enfatizando que las acciones militares buscan "disminuir de forma muy, pero muy considerable la capacidad iraní para representar una amenaza contra Israel”.

El portavoz señaló que en estos cuatro días se ha lanzado la misma cantidad de municiones que durante la guerra de doce días ocurrida entre el 12 y el 24 de junio de 2025.

La operación, coordinada con el Comando Central de Estados Unidos (U.S. CENTCOM), persigue tres objetivos estratégicos específicos, según Kaplan.

“Degradar el proyecto atómico iraní, neutralizar el programa de misiles balísticos y los proxies iraníes. Hoy atacamos una parte secreta también de ese proyecto nuclear", reveló el Mayor Kaplan.

El vocero israelí confirmó la movilización de 110.000 reservistas, quienes según sus declaraciones ya se han incorporado completamente al ejército. "Ya todos y cada uno de ellos hemos llegado al ejército nuevamente", afirmó.

En cuanto al balance de bajas, Kaplan reportó que las fuerzas militares israelíes no han sufrido pérdidas hasta el momento.

Sin embargo, reconoció 12 víctimas civiles "producto de impactos directos de misiles iraníes" que lograron evadir los sistemas de defensa aérea. "Los sistemas no son herméticos", admitió.