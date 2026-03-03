NTN24
Martes, 03 de marzo de 2026
Martes, 03 de marzo de 2026
Israel - Irán

"Atacamos una parte secreta de su proyecto nuclear": portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel hace balance de ataques en Irán

marzo 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Las Fuerzas de Defensa de Israel reportan ataques coordinados con Estados Unidos en Teherán y Beirut, con 110.000 reservistas movilizados y 12 víctimas civiles.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han intensificado sus operaciones militares contra Irán y Líbano.

Según informó a NTN24 el Mayor de la Reserva Roni Kaplan, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, las fuerzas israelíes han realizado más de 1.200 vuelos, lanzando 4.000 municiones en 300 oleadas contra objetivos en Teherán, Beirut y otros sitios estratégicos.

Kaplan detalló que "Teherán es el teatro principal y Beirut es el teatro secundario", enfatizando que las acciones militares buscan "disminuir de forma muy, pero muy considerable la capacidad iraní para representar una amenaza contra Israel”.

El portavoz señaló que en estos cuatro días se ha lanzado la misma cantidad de municiones que durante la guerra de doce días ocurrida entre el 12 y el 24 de junio de 2025.

o

La operación, coordinada con el Comando Central de Estados Unidos (U.S. CENTCOM), persigue tres objetivos estratégicos específicos, según Kaplan.

“Degradar el proyecto atómico iraní, neutralizar el programa de misiles balísticos y los proxies iraníes. Hoy atacamos una parte secreta también de ese proyecto nuclear", reveló el Mayor Kaplan.

El vocero israelí confirmó la movilización de 110.000 reservistas, quienes según sus declaraciones ya se han incorporado completamente al ejército. "Ya todos y cada uno de ellos hemos llegado al ejército nuevamente", afirmó.

En cuanto al balance de bajas, Kaplan reportó que las fuerzas militares israelíes no han sufrido pérdidas hasta el momento.

Sin embargo, reconoció 12 víctimas civiles "producto de impactos directos de misiles iraníes" que lograron evadir los sistemas de defensa aérea. "Los sistemas no son herméticos", admitió.

Temas relacionados:

Israel - Irán

Guerra

Teherán

Muertos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así ha sido la valiente causa de las mujeres iraníes contra el yugo del régimen del ayatolá Alí Jamenei, abatido este fin de semana

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Atacamos una parte secreta de su proyecto nuclear": portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel hace balance de ataques en Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Qué impacto tendrá en la Copa del Mundo los reciente ataques sobre el régimen iraní?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

La cercanía del régimen de Irán con Latinoamérica: así operaba con aliados como Chávez, los Castro y Daniel Ortega

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"España están quedándose aislada": analista cuestiona decisión de Pedro Sánchez de oponerse al ataque contra el régimen de Irán

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

El Departamento de Justicia niega versión de Reuters sobre acusación penal que se estaría preparando contra Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (AFP)
Irán

La cercanía del régimen de Irán con Latinoamérica: así operaba con aliados como Chávez, los Castro y Daniel Ortega

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump amenaza con suspender las relaciones comerciales con España tras negativa del país europeo sobre uso de bases militares en medio del conflicto con Irán

Donald Trump y Pedro Sánchez (EFE)
Gobierno de España

"España están quedándose aislada": analista cuestiona decisión de Pedro Sánchez de oponerse al ataque contra el régimen de Irán

Hugo Chávez y el ayatolá Alí Jamenei | Foto: EFE
Alí Jamenei

"Ellos están por la labor de la expansión de esa ideología en América Latina y la puerta de entrada fue Chávez y luego Maduro en Venezuela": exembajador de Israel en Ecuador sobre los efectos del régimen iraní en Latinoamérica

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

"Su defensa aérea, su Fuerza Aérea, su Armada y su liderazgo han desaparecido. Quieren negociar. ¡Demasiado tarde!": Trump se muestra firme en su intención de "aplastar" al régimen iraní

Más de Actualidad

Ver más
Alias 'Raúl Reyes'/ Iván Cepeda/ Operación Fénix - Fotos EFE
Iván Cepeda

Estas son las menciones de Iván Cepeda en los computadores del criminal de las Farc 'Raúl Reyes' por las que piden a la justicia de EE. UU. investigar

Líderes del régimen de Irán abatidos / FOTO: Captura de pantalla
Ataque al régimen de Irán

Estos son los ocho objetivos del régimen de Irán que cayeron en el ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel

Ayatolá Alí Jamenei - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

"Es importante aclarar: no es una guerra contra Irán, es contra el régimen de los ayatolás en Irán": experto

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Materia Oscura | Foto Nasa
Nasa

Telescopio de la NASA realizó un impresionante mapa de cómo es la materia oscura en el universo

Alias 'Raúl Reyes'/ Iván Cepeda/ Operación Fénix - Fotos EFE
Iván Cepeda

Estas son las menciones de Iván Cepeda en los computadores del criminal de las Farc 'Raúl Reyes' por las que piden a la justicia de EE. UU. investigar

Líderes del régimen de Irán abatidos / FOTO: Captura de pantalla
Ataque al régimen de Irán

Estos son los ocho objetivos del régimen de Irán que cayeron en el ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel

Ayatolá Alí Jamenei - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

"Es importante aclarar: no es una guerra contra Irán, es contra el régimen de los ayatolás en Irán": experto

Policía España - Foto REFERENCIA AFP
Madrid

Un miembro de la banda criminal colombiana Los Shottas fue detenido cerca de Madrid

Gianluca Prestianni, futbolista argentino / Vinícius Júnior, futbolista brasileño junto a jugadores del Benfica y Real Madrid - Fotos: EFE
Champions League

"Racista, fuera": el Bernabéu se muestra hostil ante Prestianni tras polémica con Vinícius en la ida de los playoffs de Champions

Vladímir Putin - Foto EFE
Rusia

Rusia advierte que tomará medidas de tipo militar si otros países hacen despliegues en Groenlandia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre