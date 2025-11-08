Siete de los nueve límites planetarios han sido sobrepasados, advierte informe

Desde el año 2009, el Centro de Resiliencia de Estocolmo estableció los llamados límites planetarios, un conjunto de procesos que regulan el equilibrio del planeta y marcan un espacio seguro para las actividades humanas. Estos límites actúan como una especie de umbral ecológico que, si se sobrepasa, puede desencadenar graves consecuencias ambientales y climáticas.

El nuevo informe revela que siete de los nueve límites ya han sido traspasados: cambio climático, integridad de la biósfera, cambio del sistema terrestre, uso de agua dulce, flujos biogeoquímicos, entidades nuevas y acidificación de los océanos. Este último, que se suma por primera vez a la lista, representa una seria amenaza para los ecosistemas marinos y las comunidades costeras.

El biólogo marino Juan Armando Sánchez, profesor de la Universidad de los Andes, explicó que estos límites son “umbrales que no se deben sobrepasar”. Aseguró que aunque el planeta continuará existiendo, los impactos recaerán sobre la humanidad, ya que se alteran las condiciones que permiten la producción de alimentos, la estabilidad climática y el bienestar general. “Al ir superando estos límites, enfrentamos grandes niveles de incertidumbre para la agricultura y los océanos se vuelven menos productivos”, advirtió.

Sánchez también señaló que el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera está cambiando la química del mar: “El CO₂ disuelto reduce el pH del océano, dificultando que corales, moluscos y crustáceos formen sus estructuras de carbonato de calcio. Los arrecifes se debilitan y con ellos perdemos protección costera, biodiversidad y fuentes de alimento”.

El investigador subrayó la urgencia de adoptar una transformación energética y medidas de mitigación que reduzcan y capturen el exceso de dióxido de carbono. “De no hacerlo, tendremos océanos más ácidos, tormentas más intensas y costas cada vez más erosionadas. La calidad de vida de millones de personas se verá comprometida si seguimos ignorando los límites del planeta”, concluyó.