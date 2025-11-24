El desgarrador mensaje de Giovanny Ayala a los secuestradores de su hijo: "Uno no sabe si es de día o noche"

El cantante de música popular Giovanny Ayala envió un desgarrador mensaje por la liberación de su hijo Miguel Ayala y su tour mánager Nicolás Pantoja, quienes permanecen secuestrados desde el pasado 19 de noviembre.

Luego de una eucaristía que se llevó en Villavicencio por la liberación de los dos jóvenes, Ayala relató el difícil momento que estaba atravesando tras el secuestro de su hijo.

“Desarmo mi corazón para que se abran los caminos y aflojen los corazones de los captores que tienen a mi hijo para ese pronto regreso. El reloj se paró y uno no sabe si es de día o noche. Es una incertidumbre que solamente la sienten las personas que han vivido esta situación”, afirmó.

Las autoridades de Colombia confirmaron el secuestro de Miguel Ayala y su mánager, quienes fueron raptados en una zona del país donde se han reportado recientemente hechos de violencia.

Según los informes, ambas personas fueron interceptadas en la vía Panamericana, en el corredor entre Popayán y Cali, cuando se encontraban cumpliendo compromisos artísticos en el departamento de Valle del Cauca.

El medio local LA FM precisó que, al terminar su agenda, el joven de 23 años emprendió un viaje por carretera hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, desde donde se dirigiría a su siguiente destino.

No obstante, en el trayecto fue abordado cuando se movilizaba por el municipio de Piendamó el 18 de noviembre junto a su mánager. Al parecer, la camioneta en la que iban fue abordada por dos vehículos y una motocicleta.

Los informes de las autoridades indican que los ocupantes de los vehículos que los abordaron los obligaron a descender de su automóvil y se los llevaron hacia una zona rural del municipio de Cajibío, en el centro del Cauca.