Hermana de Miguel Uribe Turbay pide orar por la salud de su padre quien se encuentra hospitalizado: "A ti te debo todo"

María Carolina Hoyos, hermana del fallecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, enfrenta una nueva preocupación tras la hospitalización de su padre, Luis Fernando Hoyos.

Hoyos se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Santa Fe debido a varias complicaciones de salud.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Hoyos envió un mensaje en el que pide oraciones por la salud de su padre.

“Volver a la UCI. La misma donde luchó mi hermano Miguel. La misma clínica donde murió hace poco mi mamá de la vida. Pero esta vez, con el amor de mi vida: mi papá”, indicó.

“Escuchar otra vez los pitidos de los monitores me ha impactado. Es imposible no recordar, pero aquí estamos en manos de los mejores médicos, héroes con un corazón más grande que esta maravillosa clínica, cuidando a nuestro jefe de manada, que sigue dando lecciones incluso desde la cama tener fe en el futuro, sonreír con el alma y no soltar nunca a Dios, a la Virgen María ni a la familia”, agregó.

En su mensaje, Hoyos también expresó el dolor que siente al enfrentarse a esta situación luego de la pérdida de su abuela Nidia y de su hermano Miguel.

“Estoy MUY triste, sí. Todo ha sido tan reciente, mi abuela, mi hermano, pero estamos bien, juntos, fuertes, sostenidos por la fe y el amor que todo lo puede. Hoy le pido a Dios, de rodillas, una recuperación pronta y perfecta para nuestro héroe. Y le doy gracias, porque mi papá nos enseñó que en la vida lo más importante es el amor, la unión y la familia”, puntualizó.

“Te amo, papá. Eres mi orgullo, mi ejemplo, mi confidente, mi mejor amiga con A, la persona que más me ha querido en la vida, la persona que más me ha dado y la que más ha rezado por mí en esta vida. A ti te debo todo”, concluyó.