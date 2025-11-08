NTN24
Sábado, 08 de noviembre de 2025
Sábado, 08 de noviembre de 2025
Miguel Uribe Turbay

Hermana de Miguel Uribe Turbay pide orar por la salud de su padre quien se encuentra hospitalizado: "A ti te debo todo"

noviembre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
María Carolina Hoyos, hermana del senador colombiano Miguel Uribe Turbay - Foto: EFE
María Carolina Hoyos, hermana del senador colombiano Miguel Uribe Turbay - Foto: EFE
La razón por la que se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Santa Fe es debido a varias complicaciones de salud.

María Carolina Hoyos, hermana del fallecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, enfrenta una nueva preocupación tras la hospitalización de su padre, Luis Fernando Hoyos.

Hoyos se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Santa Fe debido a varias complicaciones de salud.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Hoyos envió un mensaje en el que pide oraciones por la salud de su padre.

“Volver a la UCI. La misma donde luchó mi hermano Miguel. La misma clínica donde murió hace poco mi mamá de la vida. Pero esta vez, con el amor de mi vida: mi papá”, indicó.

“Escuchar otra vez los pitidos de los monitores me ha impactado. Es imposible no recordar, pero aquí estamos en manos de los mejores médicos, héroes con un corazón más grande que esta maravillosa clínica, cuidando a nuestro jefe de manada, que sigue dando lecciones incluso desde la cama tener fe en el futuro, sonreír con el alma y no soltar nunca a Dios, a la Virgen María ni a la familia”, agregó.

o

En su mensaje, Hoyos también expresó el dolor que siente al enfrentarse a esta situación luego de la pérdida de su abuela Nidia y de su hermano Miguel.

“Estoy MUY triste, sí. Todo ha sido tan reciente, mi abuela, mi hermano, pero estamos bien, juntos, fuertes, sostenidos por la fe y el amor que todo lo puede. Hoy le pido a Dios, de rodillas, una recuperación pronta y perfecta para nuestro héroe. Y le doy gracias, porque mi papá nos enseñó que en la vida lo más importante es el amor, la unión y la familia”, puntualizó.

“Te amo, papá. Eres mi orgullo, mi ejemplo, mi confidente, mi mejor amiga con A, la persona que más me ha querido en la vida, la persona que más me ha dado y la que más ha rezado por mí en esta vida. A ti te debo todo”, concluyó.

Temas relacionados:

Miguel Uribe Turbay

Hospitalización

Salud

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Los magistrados fueron usados como carne de cañón”: los relatos que han salido a la luz tras 40 años de la toma del Palacio de Justicia en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Esperar es una forma de atacar": Antonio De la Cruz sobre últimos movimientos de EEUU en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto en inmigración revela lo que viene para los venezolanos tras el fin de su TPS en Estados Unidos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones tiene la instalación de bases militares Homeland Security de Estados Unidos en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Participó la inteligencia de la Policía colombiana": inspector español sobre operativo que desmanteló primera célula del Tren de Aragua en España

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Actualidad

Ver más
Banderas de Venezuela y Colombia / FOTO: EFE
Venezuela

Venezuela y Colombia encabezan la lista de solicitudes de asilo procedentes de América Latina

María Corina Machado y Nicolás Maduro - EFE
Premio Nobel de la Paz

"Es el epitafio de esta dictadura que tanto daño le ha hecho a los venezolanos": Omar González sobre el significado que tiene el premio Nobel de Paz para María Corina Machado

Chocolate/ París - Fotos de referencia Canva
Chocolate

El chocolate de país sudamericano fue seleccionado para hacer parte de una importante exposición internacional que tiene lugar en París

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Banderas de Venezuela y Colombia / FOTO: EFE
Venezuela

Venezuela y Colombia encabezan la lista de solicitudes de asilo procedentes de América Latina

María Corina Machado y Nicolás Maduro - EFE
Premio Nobel de la Paz

"Es el epitafio de esta dictadura que tanto daño le ha hecho a los venezolanos": Omar González sobre el significado que tiene el premio Nobel de Paz para María Corina Machado

Chocolate/ París - Fotos de referencia Canva
Chocolate

El chocolate de país sudamericano fue seleccionado para hacer parte de una importante exposición internacional que tiene lugar en París

Maduro y portaaviones Gerald Ford. (EFE)
Despliegue militar

"Se le va cerrando el círculo al señor Maduro; tiene a Turquía, Irán y Rusia para irse": coronel retirado de la Armada de los Estados Unidos

Lionel Messi en el American Business Forum - Foto AFP
Messi

Messi habló sobre su talento y dijo que "Dios le regaló un don" y "lo eligió a él" para brillar en el fútbol

Lectura del fallo en segunda instancia en contra de Uribe - Foto: AFP
Álvaro Uribe

Definida la fecha y hora en la que se llevará a cabo la lectura del fallo en segunda instancia en contra de Álvaro Uribe

Actriz

Hija de la actriz Tatiana Capote rompe el silencio sobre la salud de su madre y promete dar más detalles

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre