Ucrania propone repatriación de mercenarios cubanos usados por Rusia como "carne de cañón" a cambio de 19 presos políticos

La presión internacional sobre el régimen cubano aumenta tras una oferta humanitaria presentada por el gobierno de Ucrania. La propuesta implica la liberación de 19 presos políticos cubanos a cambio de repatriar mercenarios cubanos detenidos en Ucrania, así como los restos de aquellos que fallecieron en combate.

La Asamblea de la Resistencia Cubana, junto con organizaciones internacionales de derechos humanos, apoya la iniciativa, denunciando a su vez el abandono del régimen hacia estos individuos.

En el marco de la guerra en Ucrania, que ya se extiende por casi cuatro años, los intercambios de prisioneros entre Ucrania y Rusia han sido una práctica recurrente.

La situación de los cubanos detenidos y fallecidos en Ucrania ha captado la atención internacional. Según autoridades ucranianas, el conflicto ha involucrado entre 5,000 y 7,000 mercenarios cubanos, siendo manipulados como "carne de cañón".