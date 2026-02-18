NTN24
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Mundial 2026

Pese a las críticas por los alto precios de los boletos, presidente de la FIFA dice que el Mundial 2026 tendrá “entradas agotadas”

febrero 18, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
La FIFA realizaría estos cambios para el Mundial 2026: habría dieciseisavos de final
Gianni Infantino, presidente de FIFA - (Foto: EFE)
Infantino aseguró en una entrevista sobre la demanda de boletas: "nunca habíamos visto algo así, es increíble".

Los 104 partidos del Mundial de Norteamérica 2026 se disputarán "con las entradas agotadas", aseguró este miércoles el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en una entrevista televisiva.

"La demanda está ahí. Cada partido está agotado", dijo el dirigente a la cadena estadounidense CNBC y precisó que todavía se han reservado "algunas entradas para ventas de último minuto".

o

El pasado mes se cerró la segunda fase de venta de boletos para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que arranca el 11 de junio.

Se registraron "508 millones de solicitudes en cuatro semanas para alrededor de siete millones de entradas disponibles, procedentes de más de 200 países de todo el mundo", señaló Infantino.

"Nunca habíamos visto algo así, es increíble", celebró el patrón del organismo rector del fútbol mundial.

La fase de venta de boletos de "último minuto", señaló, comenzará en abril y se prolongará hasta la final del torneo el 19 de julio.

Infantino se defendió también de las críticas por el precio de las entradas, calificado de "exorbitante" por asociaciones de aficionados, que ha alcanzado niveles máximos en las webs de reventa.

o

"Es como si en un mes hubiera 104 ediciones del Super Bowl", volvió a comparar Infantino. "Y obviamente eso tiene una consecuencia en los precios".

"El precio de las entradas se ha fijado pero tienen, especialmente en Estados Unidos, algo que se llama precio dinámico, lo que hace que los precios suban o bajen en función de la demanda y del cartel del partido", elaboró.

"También pueden revender sus entradas en las plataformas oficiales, en el mercado secundario, y los precios volverán a subir. Eso forma parte del mercado", expuso.

Norteamérica 2026, la mayor Copa del Mundo de la historia, con 48 selecciones compitiendo a lo largo de tres países, dejará a la FIFA unos ingresos estimados en "11.000 millones de dólares, quizá un poco más", afirmó su presidente.

o

Pero "cada dólar se reinvierte en el fútbol en los 211 países" afiliados, aseguró.

También calculó que el impacto del Mundial en la economía estadounidense rondará los "30.000 millones de dólares en términos de turismo, restauración, seguridad, inversiones, etc".

Según Infantino, además de los siete millones de espectadores en los estadios, el Mundial también atraerá entre 20 y 30 millones de turistas y creará "185.000 empleos a tiempo completo".

"Esto tendrá un efecto enorme (...) Y espero que ese efecto no se limite a la Copa del Mundo, sino que (se prolongue) en el futuro", confió.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Gianni Infantino

FIFA

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Estas son las menciones de Iván Cepeda en los computadores del criminal de las Farc 'Raúl Reyes' por las que piden a la justicia de EE. UU. investigar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Ha sido un error sacar al señor Jerí antes de las elecciones": excongresista peruano sobre la destitución del presidente de su país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Inicia venta de gasolina “Súper Premium” de 97 octanos en seis estaciones de Caracas a 1 dólar por litro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Encuesta sobre eventuales elecciones en Venezuela revela arrolladora ventaja de María Corina Machado frente a Delcy Rodríguez

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Algunas agrupaciones políticas por mayoría han llevado las riendas del país": analista explica la situación política de Perú tras la destitución del presidente Jerí

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Delcy a veces parece la empleada estrella de la CIA": expertos analizan nombramientos en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Tarek William Saab (AFP)
Tarek William Saab

Advierten sobre el grave riesgo de que Tarek William Saab siga siendo el fiscal del régimen venezolano

Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen de Venezuela y Captura de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
El Pollo Carvajal

Revelan audios en los que 'El Pollo' Carvajal habría incriminado a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional: habló de "organizaciones criminales paramilitares"

Captura Nicolás Maduro - Foto: EFE
Regimen chavista

Lo que se sabe de la visita consular a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Estados Unidos

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio mantiene "conversaciones secretas" con el nieto de Raúl Castro, según Axios

María Corina Machado y Delcy Rodríguez
Elecciones en Venezuela

Encuesta sobre eventuales elecciones en Venezuela revela arrolladora ventaja de María Corina Machado frente a Delcy Rodríguez

Más de Deportes

Ver más
Jugadores de la Selección Colombia - Foto: AFP
Fútbol argentino

Pieza clave dentro de la selección Colombia fue anunciado por su nuevo club en Argentina

Richard Ríos, jugador del Benfica - Foto: AFP
Richard Ríos

Se acerca el regreso de Richard Ríos con el Benfica tras una lesión que lo ha mantenido alejado de las canchas desde hace un par de semanas

James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

James Rodríguez cara a cara con Messi: su nuevo equipo hizo oficial su fichaje

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro y Donald Trump | Foto AFP
Gustavo Petro

"Vimos cómo podría ser una reactivación de Venezuela con la ayuda de Colombia": Petro reveló los puntos que conversó con Trump tras su reunión en la Casa Blanca

Deslizamiento de tierra en Mallama - Foto: Gobernación de Nariño
Fuertes lluvias

Fuertes lluvias en Colombia cobran la vida de más de 20 personas y dejan miles de desplazados

Tormenta invernal en EE.UU. - Foto: EFE
Tormenta invernal

"Esta será una de las semanas más frías del año, todo el país está congelado": meteorólogo Albert Martínez sobre la compleja tormenta invernal que enfrenta Estados Unidos

Remesas México | Foto referencia: Canva
Remesas

¿Quién envía las remesas a México desde países en los que no hay registro de ciudadanos mexicanos?

Alias Pipe Tuluá - Foto Policía Nacional
Colombia

El presidente Petro extraditó a Estados Unidos a capo del narcotráfico a pocas hora de reunirse con Trump en la Casa Blanca

Natalia Molano, vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos | Foto: EFE
Departamento de Estado de Estados Unidos

"EE. UU. con esta administración llegó para hacer la rendición de cuentas": vocera del Departamento de Estado habla de logros de Trump incluida la captura de Maduro

Operaciones del Comando Sur en el Caribe - Captura de video
Despliegue militar de Estados Unidos

"No será un entorno permisivo para actores maliciosos": Comando Sur de EE. UU. emite duro mensaje sobre operaciones que mantiene en el Caribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre