NTN24
Jueves, 28 de agosto de 2025
Jueves, 28 de agosto de 2025
Ataque a Ucrania

Ataques aéreos de Rusia en Ucrania contra edificios de Reino Unido y la Unión Europea dejan al menos a 15 personas muertas

agosto 28, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Ataque aéreo de Rusia en Kiev - Foto: AFP
Ataque aéreo de Rusia en Kiev - Foto: AFP
La Unión Europea y el Reino Unido convocaron a los embajadores rusos tras los mortiferos ataques de este jueves.

Al menos 15 personas, incluidos cuatro menores, murieron en Kiev en uno de los mayores ataques aéreos rusos contra Ucrania, según informaron este jueves las autoridades locales y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien acusó a Moscú de preferir "continuar matando" antes de negociar la paz.

El ataque afectó a zonas céntricas de la capital y provocó daños importantes en la representación de la UE y la oficina del British Council.

Los esfuerzos diplomáticos se aceleraron recientemente bajo el impulso del presidente estadounidense Donald Trump, pero no han arrojado resultados concretos, y Rusia más bien intensificó sus bombardeos contra Ucrania.

o

La mañana del jueves, los rescatistas y numerosos vecinos se afanaban en retirar escombros del centro de Kiev tras los ataques, constató un periodista de AFP.

Una bomba dejó un cráter humeante en un edificio residencial de cinco pisos que quedó partido en dos por el bombardeo.

Los socorristas sacaron de los escombros un cuerpo cubierto de polvo y vestido con pijama, y lo colocaron en una bolsa negra de plástico.

Las autoridades creen que varias personas siguen atrapadas bajo el edificio derrumbado.

"Los cristales volaban (...) Gritamos cuando estallaron las bombas", dijo Galina Shcherbak, que se encontró en un estacionamiento cercano.

Testigos escucharon potentes explosiones y vieron un misil abatido, y escucharon el ruido de drones sobrevolando la ciudad, mientras los habitantes corrían a los refugios subterráneos y al metro para guarecerse, algunos de ellos aferrados a sus mascotas.

Una escuela de preescolar resultó igualmente dañada y un centro comercial fue alcanzado.

El ejército ucraniano puntualizó que Rusia empleó 598 drones y 31 misiles, incluidos dos supersónicos Kinzhal, en lo que fue el segundo mayor ataque aéreo contra el conjunto del país desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

Zelenski calificó el ataque como una "horrible y deliberada matanza de civiles".

"Rusia no tiene ningún interés en la diplomacia. Prefiere continuar matando antes de poner fin a la guerra", añadió.

"Por el rechazo del alto el fuego y por los constantes intentos rusos de esquivar las negociaciones, se necesitan nuevas sanciones fuertes", añadió Zelenski, citando en especial a los aliados de Rusia, como China y Hungría.

"Ya se han incumplido todos los plazos y se han echado por tierra decenas de oportunidades para la diplomacia. Rusia debe sentirse responsable de cada ataque, de cada día de esta guerra", insistió.

El Kremlin, que afirmó haber atacado objetivos militares, insistió en que seguía interesado en la diplomacia, pero que sus bombardeos contra Ucrania "continuarán".

o

"Las fuerzas armadas rusas cumplen su misión. Continúan atacando objetivos militares y paramilitares", declaró a la prensa el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

"Al mismo tiempo, Rusia sigue interesada en continuar el proceso de negociación para alcanzar sus objetivos por medios políticos y diplomáticos", agregó.

El ataque contra Kiev ocurre después de tres años y medio de la invasión rusa y con las negociaciones de paz bloqueadas pese a la presión estadounidense.

El edificio de la misión de la Unión Europea en Kiev quedó dañado por los ataques, afirmó el presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien aseguró que el bloque "no se dejará intimidar" por Rusia. La UE convocó al embajador ruso.

También la oficina del British Council en la capital ucraniana resultó "severamente dañada" en el bombardeo, informó la entidad en su página de Facebook.

Los líderes de Francia y Reino Unido condenaron este nuevo ataque ruso.

"Putin está matando a niños ya civiles, y saboteando las esperanzas de paz. Este baño de sangre debe terminar", escribió el primer ministro británico, Keir Starmer.

"629 misiles y drones en una noche contra Ucrania. He ahí la voluntad de paz de Rusia. Terror y barbarie", indicó el presidente francés, Emmanuel Macron.

Temas relacionados:

Ataque a Ucrania

Guerra entre Rusia y Ucrania

Unión Europea

Reino Unido

Volodímir Zelenski

Vladímir Putin

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Solo los tres destructores en conjunto son más letales que la armada de cualquier país de América Latina": experto sobre despliegue de EE. UU. cerca de Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La orden ejecutiva de Trump da un marco de operación desde el punto de vista legal": experto explica por qué no descarta una operación militar en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos difunde las primeras imágenes de los barcos de guerra que se dirigen a aguas cercanas a Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones políticas y sociales tiene la orden de liberar de prisión a la expresidente boliviana Jeanine Áñez?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Por defender la justicia está secuestrado por el régimen de Maduro": Xiomara Sierra, dirigente del partido Vente Venezuela, exige la libertad de Perkins Rocha

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Tendrá Ecuador que pagar 200 millones de dólares al expresidente Abdalá Bucaram?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Tiroteo en Minneapolis - Foto: EFE
Tiroteo

Varios heridos, incluidos niños, en grave tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Incautación de la Guardia Costera de EE. UU. - Foto EFE
Estados Unidos y Venezuela

Imágenes impactantes muestran cómo opera la Guardia Costera estadounidense frente a las costas de Venezuela en un histórico operativo del mayor decomiso de drogas

Buques de guerra de Estados Unidos y canciller venezolano Yvan Gil - AFP y EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Venezuela pidió apoyo a la ONU en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que catalogó como "atentando contra la paz"

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

Buques de guerra de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Este es el poder real de los ocho buques de guerra desplegados por Estados Unidos en el Mar Caribe

Más de Actualidad

Ver más
Bandera de Venezuela / Caricatura en IA de Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE / Youtube - Canal: Michel La Leyenda
Maduro

Así suena 'La cacería comenzó': el corrido dedicado al régimen de Maduro que es viral en redes sociales

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
Gustavo Petro

Petro da la orden de respaldar a Venezuela ante cualquier operación militar: “Colombia y Venezuela son el mismo pueblo”

Agresión en el aeropuerto El Dorado en Bogotá | Fotos: EFE - X: @FernandovichG
Agresión

Indignación por agresión a una mujer en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá: la víctima ya se pronunció

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia - Foto: Noticias RCN
Epa Colombia

Madre de ‘Epa Colombia’ rompe el silencio y envía contundente mensaje tras el traslado de su hija a la Guarnición Militar de Carabineros

Crimen de funcionarios en Ciudad de México - AFP
Arrestos

Trece personas fueron capturadas por presuntamente estar vinculadas al asesinato de dos funcionarios cercanos a la alcaldesa de Ciudad de México

Cucho Hernández | Foto: EFE
Futbolistas

El colombiano Cucho Hernández se fue a los golpes en partido amistoso de su club en España y uno de sus manotazos impactó a un compañero de equipo

Historia del Museo del Tequila en Colombia - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

Una parte de la cultura mexicana en Colombia: la historia del Museo del Tequila ubicado en Bogotá

Bandera de Venezuela / Caricatura en IA de Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE / Youtube - Canal: Michel La Leyenda
Maduro

Así suena 'La cacería comenzó': el corrido dedicado al régimen de Maduro que es viral en redes sociales

La actriz Paola Rey - Canal RCN
Actriz

Paola Rey, ganadora de Masterchef Celebrity 2024, confirma el fin de su relación con Juan Carlos Vargas: "Fue de mutuo acuerdo"

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
Gustavo Petro

Petro da la orden de respaldar a Venezuela ante cualquier operación militar: “Colombia y Venezuela son el mismo pueblo”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano