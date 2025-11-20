La despampanante presentación en traje de baño de Venezuela en el Miss Universo

La Miss Venezuela, Stephany Abasali, atrajo todas las miradas en su desfile en traje de baño durante la competencia preliminar del Miss Universo que se celebra en Tailandia.

En su paso por el escenario, la reina venezolana demostró gracia, enfoque, talento y la belleza que la caracteriza.

VEA TAMBIÉN Escándalo en Miss Universo: jurado renunció tras denunciar irregularidades en la elección de las 30 finalistas o

"¡Llegó la reina a la #SwimsuitCompetition de la preliminar de @missuniverse!", escribió la cuenta de Venezuela para el Miss Universo.

"Nuestra @stephany.abasali brilló como nunca en la pasarela de #SwimsuitCompetition de la preliminar, demostrando una vez más que la gracia y talento es algo innato en ella".

Además recuerdan apoyarla a través del app de @missuniverse.