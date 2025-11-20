NTN24
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Miss Venezuela

La despampanante presentación en traje de baño de Venezuela en el Miss Universo

noviembre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Stephany Abasali
Stephany Abasali
En 2023 ganó el título de Miss Turismo Venezuela representando al estado Bolívar.

La Miss Venezuela, Stephany Abasali, atrajo todas las miradas en su desfile en traje de baño durante la competencia preliminar del Miss Universo que se celebra en Tailandia.

En su paso por el escenario, la reina venezolana demostró gracia, enfoque, talento y la belleza que la caracteriza.

"¡Llegó la reina a la #SwimsuitCompetition de la preliminar de @missuniverse!", escribió la cuenta de Venezuela para el Miss Universo.

"Nuestra @stephany.abasali brilló como nunca en la pasarela de #SwimsuitCompetition de la preliminar, demostrando una vez más que la gracia y talento es algo innato en ella".

Además recuerdan apoyarla a través del app de @missuniverse.

