Así fue el sismo de magnitud 7,6 que sacudió a Japón y que mantuvo en vilo al país ante un posible tsunami

Japón levantó la alerta de tsunami decretada después de un potente terremoto de magnitud 7,6 que golpeó este lunes una zona de la costa del Pacífico, informó la agencia de noticias Kyodo.

La Agencia Meteorológica japonesa (JMA) registró olas de hasta 70 centímetros tras el sismo, antes de que la alerta de tsunami fuera levantada.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo se produjo a las 23H15 (14H15 GMT) frente a Misawa, en la costa norte de Japón, a una profundidad de 53 kilómetros.

La primera ola impactó en un puerto de Aomori, en la isla principal de Japón, a las 23H43 (14H43 GMT), indicó la Agencia Meteorológica japonesa (JMA).

La agencia declaró que varias olas, de hasta 50 centímetros, llegaron posteriormente a las costas.

La emisora pública NHK citó a un empleado de un hotel en la ciudad de Hachinohe, en Aomori, quien afirmó que hubo algunos heridos. Imágenes en directo mostraron fragmentos de vidrio roto esparcidos por las carreteras.

Los residentes de Hachinohe huyeron de sus hogares para refugiarse en el ayuntamiento, según NHK.

El terremoto también se sintió el el centro urbano de Sapporo, donde las alarmas sonaron en los celulares para alertar a los residentes.

Un reportero de NHK en Hokkaido describió un temblor horizontal de unos 30 segundos que le impidió mantenerse en pie.

La agencia meteorológica había advertido de que se esperaba un tsunami de hasta tres metros en la costa pacífica de Japón.

El portavoz del gobierno Minoru Kihara instó a los residentes a permanecer en un lugar seguro hasta que se levantara la alerta.

"Incluso después de la ola inicial, puede llegar una segunda o tercera ola de mayor altura", declaró a la prensa.