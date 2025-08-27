Venezuela anuncia "golpe certero" al narcotráfico con la incautación de tres toneladas de droga

El G/J Vladimir Padrino López, informó que la Fuerza Armada Nacional incautó en el municipio Maroa, en el estado Amazonas, "un alijo de casi 3 toneladas de drogas, en la selva adentro".

Esto ocurría mientras el Pentágono difundía las primeras imágenes del despliegue naval estadounidense en el Caribe, frente a las costas de Venezuela, como parte de los esfuerzos de Donald Trump para combatir el narcotráfico en la región.

En Venezuela, el ministro de la Defensa detalló que se consiguieron 2.846 kilos de cocaína que "están siendo en este momento puestos a la orden de todos para el proceso legal" y que se trata de un "golpes certero y muy contundente a las mafias del crimen organizado" contra la droga.

Dijo que mientras desde el Imperio se "divulgan mentiras, aquí está la verdad irrefutable; con hechos, no con discursos ni con mentiras. Venezuela no es tierra para carteles".

Paralelamente el Comandante Estratégico Operacional de la FANB, G/J Domingo Hernández Lárez, anunció en estado Falcón, municipio Mauroa, sector Los Pedros, la FANB realizó la detención de dos ciudadanos quienes se desplazaban en una camioneta tipo pick up, modelo Cheyenne, color blanca, en sentido Zulia-Falcón, por transportar la cantidad de noventa (90) envoltorios tipo panelas de droga denominada marihuana.

La incautación tuvo un peso aproximado de 47,350 kg, tres envoltorios de panelas de presunta droga denominada cocaína, con un peso aproximado de tres kilos con doscientos cincuenta gramos (3,250kg), además de 79 dólares americanos ,100.000 pesos colombianos y dos equipos telefónicos.

El despliegue de Estados Unidos incluye más de 4.000 marines y marineros a bordo de buques como el USS San Antonio y el USS Iwo Jima.