NTN24
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Venezuela anuncia "golpe certero" al narcotráfico con la incautación de tres toneladas de droga

agosto 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Padrino López - AFP
Padrino López - AFP
Desde que Estados Unidos anunció el envío de buques militares al Caribe para combatir al Cartel de los Soles, Maduro da muestras de combate a las drogas.

El G/J Vladimir Padrino López, informó que la Fuerza Armada Nacional incautó en el municipio Maroa, en el estado Amazonas, "un alijo de casi 3 toneladas de drogas, en la selva adentro".

o

Esto ocurría mientras el Pentágono difundía las primeras imágenes del despliegue naval estadounidense en el Caribe, frente a las costas de Venezuela, como parte de los esfuerzos de Donald Trump para combatir el narcotráfico en la región.

En Venezuela, el ministro de la Defensa detalló que se consiguieron 2.846 kilos de cocaína que "están siendo en este momento puestos a la orden de todos para el proceso legal" y que se trata de un "golpes certero y muy contundente a las mafias del crimen organizado" contra la droga.

Dijo que mientras desde el Imperio se "divulgan mentiras, aquí está la verdad irrefutable; con hechos, no con discursos ni con mentiras. Venezuela no es tierra para carteles".

o

Paralelamente el Comandante Estratégico Operacional de la FANB, G/J Domingo Hernández Lárez, anunció en estado Falcón, municipio Mauroa, sector Los Pedros, la FANB realizó la detención de dos ciudadanos quienes se desplazaban en una camioneta tipo pick up, modelo Cheyenne, color blanca, en sentido Zulia-Falcón, por transportar la cantidad de noventa (90) envoltorios tipo panelas de droga denominada marihuana.

La incautación tuvo un peso aproximado de 47,350 kg, tres envoltorios de panelas de presunta droga denominada cocaína, con un peso aproximado de tres kilos con doscientos cincuenta gramos (3,250kg), además de 79 dólares americanos ,100.000 pesos colombianos y dos equipos telefónicos.

El despliegue de Estados Unidos incluye más de 4.000 marines y marineros a bordo de buques como el USS San Antonio y el USS Iwo Jima.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Narcotráfico en Venezuela

Padrino López

FANB

Drogas

Tráfico de drogas

Frontera con Colombia

Milicianos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Solo los tres destructores en conjunto son más letales que la armada de cualquier país de América Latina": experto sobre despliegue de EE. UU. cerca de Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La orden ejecutiva de Trump da un marco de operación desde el punto de vista legal": experto explica por qué no descarta una operación militar en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos difunde las primeras imágenes de los barcos de guerra que se dirigen a aguas cercanas a Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones políticas y sociales tiene la orden de liberar de prisión a la expresidente boliviana Jeanine Áñez?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Por defender la justicia está secuestrado por el régimen de Maduro": Xiomara Sierra, dirigente del partido Vente Venezuela, exige la libertad de Perkins Rocha

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Tendrá Ecuador que pagar 200 millones de dólares al expresidente Abdalá Bucaram?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Tiroteo en Minneapolis - Foto: EFE
Tiroteo

Varios heridos, incluidos niños, en grave tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Incautación de la Guardia Costera de EE. UU. - Foto EFE
Estados Unidos y Venezuela

Imágenes impactantes muestran cómo opera la Guardia Costera estadounidense frente a las costas de Venezuela en un histórico operativo del mayor decomiso de drogas

Buques de guerra de Estados Unidos y canciller venezolano Yvan Gil - AFP y EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Venezuela pidió apoyo a la ONU en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que catalogó como "atentando contra la paz"

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

Buques de guerra de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Este es el poder real de los ocho buques de guerra desplegados por Estados Unidos en el Mar Caribe

Más de Actualidad

Ver más
Visas de trabajo en EE. UU. - Foto Canva
visas

Estados Unidos restringe visas de funcionarios de varios países por complicidad con misiones médicas cubanas: nación sudamericana está en la lista

Nicolás Maduro - Marco Rubio (EFE)
Cartel de Los Soles

Marco Rubio asegura que acciones de grupos terroristas como el Cartel de los Soles son asunto de seguridad nacional y podrían usar el poder militar estadounidense

Inundaciones en Santa Marta / FOTO: Captura de pantalla
Inundaciones

Tragedia en Santa Marta: Un aguacero de casi cuatro horas inundó más de 60 barrios dejando personas damnificadas

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Visas de trabajo en EE. UU. - Foto Canva
visas

Estados Unidos restringe visas de funcionarios de varios países por complicidad con misiones médicas cubanas: nación sudamericana está en la lista

Ozzy Osbourne | Foto: EFE
Ozzy Osbourne

Revelan detalles de cómo será el funeral de Ozzy Osbourne en Inglaterra

Nicolás Maduro - Marco Rubio (EFE)
Cartel de Los Soles

Marco Rubio asegura que acciones de grupos terroristas como el Cartel de los Soles son asunto de seguridad nacional y podrían usar el poder militar estadounidense

James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

James tendrá un nuevo aliado en Club León: es colombiano y viene de jugar en uno de los equipos en los que Rodríguez es leyenda

Lila Morillo, cantante y vedette venezolana - Fotos: Instagram
Lila Morillo

Video de la cantante y vedette venezolana Lila Morillo sorprende a sus seguidores por su estado físico a sus 85 años

Reunión de Donald Trump con líderes europeos en la Casa Blanca - Foto: EFE
Volodímir Zelenski

Putin dijo estar listo para encuentro con Zelenski y puso fecha de reunión, según reveló el canciller alemán tras cumbre con Trump

Los tenistas Veronika Kudermetova y Holger Rune | Foto: EFE
Tenista

Reconocida tenista generó controversia al revelar el comprometedor mensaje que le envió un colega: ”soy muy mayor y estoy casada”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano