Venezolanos en exilio piden al Congreso español incluir al Cartel de los Soles en lista de organizaciones terroristas de la UE

Un grupo de ciudadanos y activistas venezolanos en exilio ha presentado una petición ante el Congreso de los Diputados de España para solicitar que la Unión Europea incluya al Cartel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas.

Esta acción forma parte de una campaña más amplia que busca replicarse en otros parlamentos y gobiernos europeos en los próximos días.

La iniciativa tiene como objetivo respaldar el despliegue antidrogas de Estados Unidos contra los grupos criminales relacionados con el régimen de Nicolás Maduro.

Los activistas argumentan que esta organización, señalada por el gobierno estadounidense como liderada por el propio Maduro, ha cometido crímenes que afectan tanto a la ciudadanía venezolana como a la europea, principalmente relacionados con el narcotráfico.

Sergio Contreras, dirigente activista y defensor de derechos humanos venezolano exiliado en España, encabezó la petición frente al Congreso español.

“Toda la semana que viene en todos los parlamentos y senados debe haber venezolanos solicitándole a todos los parlamentos del mundo que el Cartel de los Soles sea declarado como un grupo criminal y que sea perseguido por todas las autoridades internacionales", declaró.

El activista también enfatizó la importancia de congelar los fondos obtenidos a través del narcoterrorismo para "resarcir los daños que han generado tanto a Venezuela como a todas y cada una de las víctimas civiles que han sufrido la persecución, la muerte, la tortura, tratos crueles, degradantes inhumanos en Venezuela".

Es importante destacar que el Congreso español ya está tramitando una resolución propuesta por los partidos Vox y Popular para instar al gobierno de Pedro Sánchez a gestionar ante Bruselas la inclusión del Cartel de los Soles en la lista de terroristas de la Unión Europea.

Esta resolución avanzó en la comisión sobre Unión Europea del Congreso el pasado lunes, a pesar del voto negativo del Partido Socialista del presidente Pedro Sánchez.

En las próximas semanas, se espera que la resolución sea debatida y posiblemente aprobada en el Pleno del Congreso, aunque se prevé que el Partido Socialista mantenga su voto en contra.