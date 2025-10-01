Aumenta presión sobre el grupo terrorista Hamás para que acepte el plan de paz de Trump para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un ultimátum de "tres o cuatro días" a Hamás para que acepte su plan de paz, que recibió el visto bueno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El proyecto, aplaudido por varios países, contempla un alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes en un plazo de 72 horas, el desarme de Hamás y una retirada gradual de las fuerzas israelíes desplegadas en la Franja de Gaza.

También prevé una autoridad de transición dirigida por el propio Trump, en la que estará acompañado entre otros por el ex primer ministro británico Tony Blair.

El grupo palestino, que gobierna Gaza desde 2007, "desea modificar algunas cláusulas como la del desarme y la de la expulsión de los altos cargos" del movimiento de Gaza, indicó la fuente.

La propuesta de Trump exige el desarme completo de Hamás y su exclusión de cualquier futuro gobierno, pero prevé que los combatientes que acepten la "coexistencia pacífica" con Israel se beneficien de una amnistía.

Los bombardeos, mientras tanto, no dieron tregua en Ciudad de Gaza, donde el ejército israelí lanzó una importante ofensiva el 16 de septiembre. "Las explosiones no paran", denunció por teléfono Rabah al Halabi, un palestino de 60 años.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, emitió el miércoles una "última" advertencia a los habitantes para que abandonen en cuanto antes Ciudad de Gaza.

"Quienes permanezcan (...) serán considerados terroristas y colaboradores del terrorismo", subrayó en un comunicado.

El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 mató a 1.219 personas en el sur de Israel, en su mayoría civiles, según un balance de AFP basado en cifras oficiales israelíes.

En respuesta, Israel lanzó una implacable ofensiva en Gaza, que ya dejó 66.097 palestinos muertos, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del territorio que la ONU considera fiables.