NTN24
Miércoles, 01 de octubre de 2025
Miércoles, 01 de octubre de 2025
Israel

Aumenta presión sobre el grupo terrorista Hamás para que acepte el plan de paz de Trump para Gaza

octubre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Ciudad de Gaza (AFP)
Ciudad de Gaza (AFP)
El presidente estadounidense dio un ultimátum de "tres o cuatro días" a Hamás para que acepte su plan de paz, que recibió el visto bueno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un ultimátum de "tres o cuatro días" a Hamás para que acepte su plan de paz, que recibió el visto bueno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El proyecto, aplaudido por varios países, contempla un alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes en un plazo de 72 horas, el desarme de Hamás y una retirada gradual de las fuerzas israelíes desplegadas en la Franja de Gaza.

También prevé una autoridad de transición dirigida por el propio Trump, en la que estará acompañado entre otros por el ex primer ministro británico Tony Blair.

El grupo palestino, que gobierna Gaza desde 2007, "desea modificar algunas cláusulas como la del desarme y la de la expulsión de los altos cargos" del movimiento de Gaza, indicó la fuente.

o

La propuesta de Trump exige el desarme completo de Hamás y su exclusión de cualquier futuro gobierno, pero prevé que los combatientes que acepten la "coexistencia pacífica" con Israel se beneficien de una amnistía.

Los bombardeos, mientras tanto, no dieron tregua en Ciudad de Gaza, donde el ejército israelí lanzó una importante ofensiva el 16 de septiembre. "Las explosiones no paran", denunció por teléfono Rabah al Halabi, un palestino de 60 años.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, emitió el miércoles una "última" advertencia a los habitantes para que abandonen en cuanto antes Ciudad de Gaza.

"Quienes permanezcan (...) serán considerados terroristas y colaboradores del terrorismo", subrayó en un comunicado.

El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 mató a 1.219 personas en el sur de Israel, en su mayoría civiles, según un balance de AFP basado en cifras oficiales israelíes.

En respuesta, Israel lanzó una implacable ofensiva en Gaza, que ya dejó 66.097 palestinos muertos, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del territorio que la ONU considera fiables.

Temas relacionados:

Israel

Gaza

Hamás

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos ante un presidente totalmente descontrolado, decidido a llevar al país al caos, sin capaz de darnos seguridad": Paloma Valencia sobre peligrosos señalamientos del presidente Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay que saber a quién beneficia este clima de tensión en Ecuador”: expresidenta Rosalía Arteaga

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El tiempo de negociaciones se está cerrando, el tiempo para acción está llegando": Sergio de la Peña sobre relación Rusia-EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

La relación de Estados Unidos y Colombia cada vez más tensa, Petro ahora sugiere enviar a Trump a la cárcel

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Estados Unidos implementa nueva tarifa para solicitantes de asilo: ¿A quiénes aplica el nuevo valor?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué alcance tiene la advertencia de Trump sobre perseguir por tierra al narcotráfico de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Actualidad

Ver más
Presidente Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

Trump anuncia que ordenó el envío de dos submarinos nucleares cerca de Rusia

Gustavo Petro - Paloma Valencia (EFE)
Gustavo Petro

"Estamos ante un presidente totalmente descontrolado, decidido a llevar al país al caos, sin capaz de darnos seguridad": Paloma Valencia sobre peligrosos señalamientos del presidente Petro

Koalas - Foto Canva
Koala

El futuro del koala: Nueva Gales del Sur crea un gigantesco parque para salvaguardar a la especie

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Cristiano Ronaldo, futbolista - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Bella Esmeralda, hija menor de Cristiano Ronaldo, conmueve con tierno mensaje de voz para su padre antes de jugar con Portugal

Presidente Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

Trump anuncia que ordenó el envío de dos submarinos nucleares cerca de Rusia

Gustavo Petro - Paloma Valencia (EFE)
Gustavo Petro

"Estamos ante un presidente totalmente descontrolado, decidido a llevar al país al caos, sin capaz de darnos seguridad": Paloma Valencia sobre peligrosos señalamientos del presidente Petro

Koalas - Foto Canva
Koala

El futuro del koala: Nueva Gales del Sur crea un gigantesco parque para salvaguardar a la especie

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gustavo Petro

"Petro parecía un activista en lugar de un mandatario": Juan Falkonerth sobre polémico discurso público del presidente en Nueva York

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro

Maduro volvió a pedir a sus seguidores que eliminen WhatsApp: "Sirve de instrumento al espionaje para perseguir y matar"

B King y Regio Clown - Captura de Instagram
Asesinato

Hallan sin vida a los músicos colombianos B King y Regio Clown tras estar desaparecidos en México

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda