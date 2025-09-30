NTN24
Martes, 30 de septiembre de 2025
Guerra Israel-Hamás

Hamas ya estaría estudiando el plan que Trump le presentó a Netanyahu para ponerle fin a la guerra en Gaza

septiembre 30, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
El plan del mandatario estadounidense ya cuenta con el visto bueno del primer ministro israelí y se está a la espera dela respuesta de Hamas.

El plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra de Gaza se encuentra a la espera de la respuesta de Hamás, después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu diera su visto bueno, con condiciones que enfatizó este martes.

El plan contempla un alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes en 72 horas, el desarme del movimiento islamista palestino, y una retirada gradual de las fuerzas israelíes desplegadas en la Franja.

Según el mismo esquema, el propio presidente Trump dirigirá una autoridad de transición, en la que estará acompañado entre otros por el ex primer ministro británico Tony Blair.

Una fuente palestina aseguró que Hamás inicio la evaluación del plan norteamericano de 20 puntos.

"Hamás inicia hoy una serie de consultas entre sus dirigentes políticos y militares, tanto dentro como fuera de Palestina", indicó la fuente bajo anonimato, y añadió que la organización dará una respuesta "que representará a Hamás y a los movimientos de la resistencia".

En Catar, un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores dijo que la delegación negociadora de Hamás prometió estudiar "responsablemente" el plan de Trump y que el martes mantendrán conversaciones con representantes del movimiento islamista palestino y de Turquía.

En un video publicado en su canal de Telegram tras la rueda de prensa del lunes con Trump, Netanyahu dijo que el ejército israelí seguirá presente en la mayor parte de Gaza, e insistió en que no aceptó la creación de un Estado palestino en sus conversaciones con el mandatario estadounidense.

"Recuperaremos a todos nuestros rehenes, vivos y en buen estado, mientras que el (ejército israelí) permanecerá en la mayor parte de la Franja de Gaza", declaró.

El ministro israelí de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, arremetió contra el plan, que calificó de "estrepitoso fracaso diplomático". Según él, el plan supone "cerrar los ojos y dar la espalda a las lecciones del 7 de octubre de 2023", fecha del ataque sangriento del movimiento islamista Hamás contra Israel, que desató la guerra en curso.

Trump aseguró que "estamos como mínimo muy, muy cerca" de la paz en Oriente Medio, y calificó el anunció como "potencialmente uno de los días más grandiosos en la civilización".

Su plan contempla el envío de una "fuerza internacional temporal de estabilización", además de la autoridad de transición en la que estarán Trump y Blair.

Exige el desarme total de los combatientes de Hamás, y el movimiento islamista quedaría marginado de un futuro gobierno en Gaza.

Trump reconoció que Netanyahu había rechazado firmemente el Estado palestino, cuya creación podría darse bajo el plan estadounidense.

Netanyahu declaró su apoyo al plan "para poner fin a la guerra en Gaza, que logra nuestros objetivos bélicos", pero aclaró que si Hamás intenta torpedearlo, "Israel terminará el trabajo (de eliminar a Hamás) por su cuenta". Trump aseguró el "respaldo total" a Israel para hacerlo si Hamás rechaza el plan.

Las reacciones mundiales al plan llegaron rápidamente, con países árabes y musulmanes, incluyendo los mediadores Egipto y Catar, que exaltaron los "esfuerzos sinceros" por alcanzar la paz.

Igualmente, gobernantes de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia respaldaron firmemente la iniciativa. Rusia también expresó su apoyo.

