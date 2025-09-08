NTN24
Lunes, 08 de septiembre de 2025
Accidente

Autobús se incendió en Guayana, pocos pasajeros pudieron salir y nueve quedaron completamente calcinados

septiembre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
El autobús quedó completamente calcinado
El pueblo de Guasipati está consternado con el suceso en el que se necesitaron voluntarios y equipos de rescate.

Una escena de caos, gritos de auxilio y desorientación se vivió la tarde de este lunes 8 de septiembre en la carretera Nacional Upata - Guasipati, a la altura del sector Los Aceiticos, cuando el conductor perdió el control de su autobús, repleto de pasajeros.

La unidad de transporte público que salió del terminal de Ciudad Bolívar, se estrelló en la troncal 10, sentido Cintillo-Villa Lola, a la altura de la entrada del sector San Carlos.

Las llamas se dispararon casi de inmediato y la mayoría no pudo salir; quedando 9 completamente calcinados y otros con heridas de gravedad.

Al lugar acudieron bomberos del municipio Roscio, Protección Civil Piar, Protección Civil Roscio, Policía Nacional Bolivariana Estación Piar, Policía Nacional Bolivariana Roscio, CICPC Delegación Upata, y el SENAMEC, acudieron al lugar del siniestro.

Los heridos fueron identificados como:
Yulisme Rodríguez de 32 años.
Roxana Betancourt, de 19.
Yeriza flores.
Maria Delgado, 25 años
Yorgelismar García, de 13 años.
Yelitza Flores.
Muñoz Jonnathan.
Manuel Antonio.
Luis Esteban.
Gregoria Fernández.
Mariangelina Delgado.
Ronny Rivas.
Más otros tres niños.

El número total de fallecidos podría ser de 12 hasta el cierre de esta nota.

