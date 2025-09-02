Dos turistas murieron en accidente en estrecha vía al paraíso turístico de Choroní

La peligrosa carretera hacia Choroní, un pueblo costero del estado Aragua, fue escenario de un trágico accidente de transito que dejó dos muertos y 34 heridos luego de que un autobús tipo Encava se precipitó por un barranco en horas de la noche de este domingo.

VEA TAMBIÉN ¡Alerta tránsito! Accidentes en Venezuela dejaron más de 100 fallecidos en julio o

Según reportes de medios locales, los fallecidos fueron identificados como Janeth Irumba Román, de 39 años quien era la propietaria de la agencia de turismo encargada de la excursión y la viajera Beatriz Elena Mendoza.

Entre los heridos, 10 personas presentan traumatismos múltiples, mientras que otros 18 tienen traumatismos leves y seis tienen escoriaciones.

El accidente fue atendido por por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Policía de Aragua (PBA), Protección Civil, Bomberos de Aragua, Inparques y bomberos forestales.

Los testigos aseguran que el conductor perdió el control del autobús en La Curva de La Danta, uno de los tramos más peligrosos de la carretera.

VEA TAMBIÉN Impresionante accidente de tránsito: un tren partió en dos a un bus lleno de pasajeros, así fueron los momentos de pánico o

El vehículo trasladaba a 64 excursionistas que habían visitado sitios turísticos como la Cueva de Tipire y a las playas Tibikijima y Playa Grande, en Choroní.