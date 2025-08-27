Autoridad de migración de EE. UU. organizó feria de empleo en Texas para contratar a mil ciudadanos para que apoyen en la misión de “seguridad pública”

Recientemente se conoció que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) organizó una feria de empleo en Texas.

El evento de contratación se llevó a cabo en Arlington, Texas, en donde el organismo gubernamental recibió solicitantes de empleo para los cargos de oficiales y abogados.

Según ICE, la feria de empleo fue para encontrar oficiales y abogados que apoyen “la misión de seguridad pública”.

Además, de que es parte del plan para continuar con los “éxitos de la eliminación de los peores inmigrantes ilegales criminales de los Estados Unidos”.

ICE aseguró que centra sus esfuerzos de reclutamiento en el evento que tuvo lugar este 26 y 27 de agosto en el Arlington Esports Stadium.

Todd M. Lyons, director interino de ICE, señaló que: “El interés en trabajar para el ICE no tiene precedentes. Nunca antes habíamos visto cifras como esta”.

Y puntualizó que buscan contratar a miles de estadounidenses que se preocupen por “la justicia, la rendición de cuentas y el estado de derecho” del país.

Por su parte, Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, anunció que el ICE eliminó los límites de edad para los nuevos solicitantes que deseen unirse a la organización.

Esto para que los estadounidenses interesados puedan ser parte del cuerpo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para ayudar en la misión de arrestar a “asesinos, abusadores sexuales de menores, pandilleros, violadores y otros inmigrantes ilegales delincuentes”.

El anuncio de ICE especifica que todos los reclutas deben de ser sometidos a exámenes médicos y de drogas, así como también a evaluaciones físicas.

El ICE afirmó que con esta ferie de reclutamiento espera poder contratar a al menos mil estadounidenses en el lapso de dos días.

En un último evento celebrado en julio, el organismo detalló haber ofrecido, en ese momento, trabajo a 500 personas.

Quienes acepten formar parte, y permanezcan en sus puestos asignados durante un tiempo determinado, podrían optar por una bonificación de 50.000 dólares.

ICE informó que tiene planeado organizar un nuevo evento de contratación en septiembre en el estado de Utah.