“Vamos Surinam”: venezolanos muestran su apoyo al equipo de la Concacaf que jugará la primera fase de la repesca contra Bolivia

La selección de Bolivia ya conoce la llave en el repechaje intercontinental para clasificar al Mundial 2026: una semifinal contra Surinam y, en caso de victoria, una final contra Irak, tras el sorteo realizado este jueves en Zúrich.

La Verde logró clasificarse a la repesca mundialista gracias, en mayor parte, a su localía en el estadio de El Alto, que está a 4,150 metros sobre el nivel del mar y, pese a que no jugará con esa ventaja, si tuvo algo de suerte, pues entre las sedes en las que se podía disputar el partido contra Surinam estaban Monterrey, a 540 metros de altura, y Guadalajara, a 1566 metros sobre el nivel del mar y por sorteo se jugará en la más alta.

Todo está servido para que Bolivia logre su clasificación y juegue la cuarta copa del mundo en su historia, lo que ha despertado cierta envidia en algunos venezolanos, quienes en las diferentes redes sociales empezaron a apoyar a Surinam.

“Vamos Surinam. Sí se puede los bolivianos están por trampa”, “Vamos Surinam has el milagro”, “Surinam golea a Bolivia, denlo por hecho”, “Bolivia solo gana si juega en estadios cerca al cielo”, “a menos que lleven El Alto a México podrán soñar con ganar”, entre otros han sido los comentarios.

Además, los aficionados venezolanos también lamentaron la oportunidad que dejaron pasar por no acceder al repechaje tras la goleada sufrida ante Colombia por 6 a 3 en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Surinam, la antigua colonia neerlandesa, que históricamente ha nutrido a la 'Oranje' con algunos grandes jugadores de la potencia europea, sueña ahora con su primera clasificación a un Mundial.

En caso de superar a Surinam, Bolivia tendrá que enfrentarse en la final a Irak, que al tener mejor ranking FIFA, está exenta de disputar las semifinales. Los Leones de Mesopotamia sólo han disputado una edición, la de 1986 en México.

Bolivia, que participó en los Mundiales 1930 y 1950 sin necesidad de clasificar, solo ha disputado una edición a través del proceso de clasificación: fue precisamente en Estados Unidos, en 1994, cuando la selección estaba dirigida por el recientemente fallecido entrenador español Xabier Azkargorta.

En el otro camino del repechaje intercontinental, Nueva Caledonia se enfrentará a Jamaica en semifinales, y el vencedor se medirá a República Democrática del Congo en la final por un boleto al Mundial 2026, que se disputará el próximo verano boreal en Estados Unidos, México y Canadá.