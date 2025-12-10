NTN24
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado viajará a Oslo, pero no llegará a la ceremonia del Nobel de la Paz

diciembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
La líder democrática no recogerá el Nobel de la Paz en la ceremonia que se realizará en Oslo y lo delegará en su hija, anunció el instituto noruego que otorga este galardón.

La líder democrática venezolana María Corina Machado está "a salvo" y viajará a Oslo, pero "no podrá llegar a la ceremonia" de entrega del Nobel de la Paz ni al resto de actos previstos este miércoles, informó el Instituto Nobel.

"Aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los actos de hoy, nos alegra profundamente confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo", afirmó en un breve comunicado esta entidad, que habla de "un viaje en una situación de extremo peligro".

El instituto noruego también informó que Machado no recogerá el Nobel de la Paz en la ceremonia que se realizará este miércoles en Oslo y lo delegará a su hija.

"Será su hija Ana Corina Sosa Machado quien reciba el premio en nombre de su madre", declaró el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, al micrófono de la radio noruega NRK.

El evento ha reunido en la capital noruega a familiares, jefes de Estado y figuras políticas internacionales que respaldan la lucha democrática en Venezuela.

Entre los presentes en Noruega, aparece la madre de la premiada, Corina Parisca, acompañada por su hija, Clara Machado (hermana de María Corina), y nietos, Ana Corina Sosa Machado y Ricardo Machado, respectivamente.

Desde el país nórdico, la progenitora de la Premio Nobel de la Paz 2025, sostuvo: “Rezo el rosario todos los días para que mañana podamos ver a María Corina. Y si no es así, será la voluntad de Dios”.

Por su parte, Ricardo Machado, hijo de la galardonada, a su llegada a Oslo expresó sentirse “muy emocionado y orgulloso”.

Durante varios días hubo gran expectativa sobre la presencia en Oslo de María Corina Machado.

La intriga aumentó, ya que el Instituto Nobel había manifestado que la líder democrática estaría en la ceremonia.

Al margen de la noticia sobre su ausencia, se espera que el itinerario de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz otorgado a la líder venezolana sea completado.

El programa de actividades incluye para el miércoles la tradicional marcha de las Antorchas, organizada este año por la Alianza Noruega por la Justicia Venezolana.

El recorrido partirá del Centro Nobel de Paz y concluirá en el Grand Hotel, donde el ganador suele saludar desde el balcón de la 'Suite Nobel'.

La agenda culminará el jueves con actividades institucionales y la inauguración de la exposición anual del Centro Nobel de Paz, poniendo fin a una jornada histórica para el exilio venezolano y sus aliados internacionales.

María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano" y su ardua lucha por lograr una transición política en el país caribeño.

