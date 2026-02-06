NTN24
Viernes, 06 de febrero de 2026
Operativo

Autoridades en México capturan a 30 miembros de banda delincuencial vinculada al cártel de Sinaloa

febrero 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Agentes de la Policía de México - Foto de referencia: EFE
Agentes de la Policía de México - Foto de referencia: EFE
Este viernes 6 de febrero la Secretaría de Seguridad Federal de México comunicó que militares y agentes federales capturaron en el estado mexicano de Querétaro a 30 integrantes de una célula criminal ligada al cártel de Sinaloa.

Entre los capturados, según la información de la mencionada instancia, está uno de los jefes de la agrupación delincuencial, alias 'El Flaco'.

Por su parte, el secretario de seguridad mexicano Omar García Harfuch, dijo que las capturas fueron resultado de cuatro meses de investigación.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Federal, detalló que las capturas se realizaron en doce operativos en Querétaro.

"Se aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información", se lee en la circular.

Estas detenciones se conocen luego de que el pasado jueves la presidenta Claudia Sheinbaum visitara Querétaro para participar con autoridades locales en un evento público.

En cuanto a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, la percepción de inseguridad en Querétaro ha disminuido en comparación con otras demarcaciones. No obstante, la detención de 30 integrantes de la célula delictiva "Los Salazar", confirma la presencia de grupos de alto impacto en la zona.

