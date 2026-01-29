NTN24
Jueves, 29 de enero de 2026
Jueves, 29 de enero de 2026
Estados Unidos y México

"Deberían estar muy contentos con eso": Trump habló con Claudia Sheinbaum sobre la frontera, el comercio y el narcotráfico

enero 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump y Claudia Sheinbaum (AFP)
Donald Trump y Claudia Sheinbaum (AFP)
La presidenta mexicana también se pronunció sobre la conversación con Trump a la que definió como “cordial” en sus redes sociales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que sostuvo una conversación telefónica con su homóloga en México, Claudia Sheinbaum, en la que abordaron temas vinculados a la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio.

“Tuve una conversación telefónica muy productiva con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Fue extremadamente bien para ambos países. Gran parte de la conversación se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio”, precisó Trump en su red Truth Social.

El mandatario anunció que pronto sostendrá nuevas conversaciones con Sheinbaum a quien, en el mismo mensaje, le hizo varios elogios.

o

“Hablaremos de nuevo pronto y, en última instancia, programaremos reuniones en nuestros respectivos países. México tiene una líder maravillosa y muy inteligente. ¡Deberían estar muy contentos con eso!”, aseveró Trump.

La presidente mexicana también se pronunció sobre la conversación con Trump a la que definió como “cordial” en sus redes sociales.

“Sostuvimos una productiva y cordial conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral. Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente. También tuve el gusto de saludar a su esposa Melania, a quien conocí durante mi reciente visita a Washington”, aseveró Sheinbaum.

Trump ha advertido en varias ocasiones en los últimos meses que prepara algún tipo de ataque "por tierra" contra los cárteles del narcotráfico, sin especificar en qué país al sur de su frontera.

Sheinbaum ha reiterado por su parte la soberanía mexicana, y al mismo tiempo, ha intensificado la entrega de capos y ejecutores de esos cárteles a la justicia estadounidense.

Temas relacionados:

Estados Unidos y México

Frontera con México

Claudia Sheinbaum

Donald Trump

Administración Trump

Presidente de México

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué dejó la comparecencia de Marco Rubio ante el Senado de EE. UU. sobre la situación de Venezuela tras la captura de Maduro?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Alcalde de Ocaña revela detalles del accidente aéreo que cobró la vida de 15 personas en Colombia: "Yo hice ese mismo recorrido"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan los pasos a seguir en Venezuela anunciados por EE. UU. tras la captura de Nicolás Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Quién gana y quién pierde en la guerra comercial desatada entre Colombia y Ecuador ?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
Acuerdo

"Mejorará la seguridad": Estados Unidos aprobó acuerdo de 1.500 millones de dólares para expandir base naval en país de Sudamérica

Tarek William Saab, fiscal general del régimen venezolano – Foto: EFE
Cartel de Los Soles

La nueva narrativa de Tarek William Saab: "el Cartel de los Soles existió en el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, fue una creación de la CIA y de la DEA"

Nicmer Evans, politólogo venezolano - Foto: EFE
Nicmer Evans

Nicmer Evans da su primera entrevista tras ser liberado: "Estaba en una celda hermética sin acceso a ver una ventana o sentir una vibración"

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar

Más noticias

Ver más
Acuerdo

"Mejorará la seguridad": Estados Unidos aprobó acuerdo de 1.500 millones de dólares para expandir base naval en país de Sudamérica

Tarek William Saab, fiscal general del régimen venezolano – Foto: EFE
Cartel de Los Soles

La nueva narrativa de Tarek William Saab: "el Cartel de los Soles existió en el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, fue una creación de la CIA y de la DEA"

Nicmer Evans, politólogo venezolano - Foto: EFE
Nicmer Evans

Nicmer Evans da su primera entrevista tras ser liberado: "Estaba en una celda hermética sin acceso a ver una ventana o sentir una vibración"

Foto de referencia de un buque petrolero (AFP)
Buque petrolero

Estados Unidos está confiscando otro buque petrolero en el Caribe, según funcionarios

Brahim Díaz | Foto: EFE
Fútbol

"Esta herida no cicatriza fácilmente": jugador del Real Madrid que erró el penal que le pudo dar el triunfo a Marruecos en la final de la Copa Africana de Naciones

Prisión - Foto de referencia Canva
Familiares de presos políticos

"Fue asfixiado con bolsas plásticas": crudo relato de la pareja de preso político del régimen venezolano

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Trump dice que Venezuela ha iniciado un proceso "a lo grande" de excarcelación de presos políticos: "Espero que recuerden la suerte que tuvieron de que EE. UU. interviniera”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre