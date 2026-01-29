"Deberían estar muy contentos con eso": Trump habló con Claudia Sheinbaum sobre la frontera, el comercio y el narcotráfico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que sostuvo una conversación telefónica con su homóloga en México, Claudia Sheinbaum, en la que abordaron temas vinculados a la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio.

“Tuve una conversación telefónica muy productiva con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Fue extremadamente bien para ambos países. Gran parte de la conversación se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio”, precisó Trump en su red Truth Social.

El mandatario anunció que pronto sostendrá nuevas conversaciones con Sheinbaum a quien, en el mismo mensaje, le hizo varios elogios.

“Hablaremos de nuevo pronto y, en última instancia, programaremos reuniones en nuestros respectivos países. México tiene una líder maravillosa y muy inteligente. ¡Deberían estar muy contentos con eso!”, aseveró Trump.

La presidente mexicana también se pronunció sobre la conversación con Trump a la que definió como “cordial” en sus redes sociales.

“Sostuvimos una productiva y cordial conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral. Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente. También tuve el gusto de saludar a su esposa Melania, a quien conocí durante mi reciente visita a Washington”, aseveró Sheinbaum.

Trump ha advertido en varias ocasiones en los últimos meses que prepara algún tipo de ataque "por tierra" contra los cárteles del narcotráfico, sin especificar en qué país al sur de su frontera.

Sheinbaum ha reiterado por su parte la soberanía mexicana, y al mismo tiempo, ha intensificado la entrega de capos y ejecutores de esos cárteles a la justicia estadounidense.