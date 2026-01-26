NTN24
Lunes, 26 de enero de 2026
Cuba

Empresa petrolera de México suspendió envío de crudo a Cuba, según Bloomberg

enero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Extracción petróleo - Foto referencia: Canva
La decisión se habría dado en medio de la presión que ha ejercido durante las últimas semanas la administración de Donald Trump.

Este lunes se conoció que Petróleos Mexicanos (Pemex), petrolera estatal mexicana, tomó la decisión de suspender un cargamento de crudo con destino a Cuba, que estaba previsto que se entregara a final de este mes, según Bloomberg.

De acuerdo con la información compartida por el medio Bloomberg, los barriles de petróleo que debían ser trasladados por el Buque Swft Galaxy hacia la isla caribeña habrían sido retirados de la agenda de la entidad estatal.

La decisión se habría dado en medio de la presión que ha ejercido durante las últimas semanas la administración de Donald Trump hacia la dictadura castrista, que recibió un duro golpe tanto económico como social, tras la captura y posterior extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Desde ese momento el mandatario norteamericano ha endurecido sus medidas hacia la isla, advirtiendo que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba” ¡Cero!”.

Sin duda alguna, esto representa un fuerte impacto para la isla, a la que la dictadura chavista, su principal aliada, se encargaba de cubrir gran parte de sus necesidades energéticas. Ahora, sin Maduro y con las advertencias de Trump, las cosas son totalmente diferentes para un país que enfrenta frecuentes apagones, escasez de alimentos y combustible.

Las palabras del presidente Donald Trump no van dirigidas únicamente al régimen de Miguel Díaz-Canel, sino también a sus principales aliados, entre ellos a México, una de las principales naciones que aún sigue enviando petróleo a este país.

Según la presidenta Claudia Sheinbaum, las acciones que se ejecutan desde su administración hacia Cuba son como medida de “ayuda humanitaria”.

Temas relacionados:

Cuba

Petróleo

México

Donald Trump

Presiones

