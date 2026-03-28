Autoridades monitorean presencia de puma concolor en zona rural de Antioquia

Integrantes de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare atendieron el llamado de los habitantes de la zona rural, quienes alertaron sobre la llegada del gran felino al sector.

Durante una visita de inspección, el equipo de profesionales brindó recomendaciones a los pobladores para proteger a sus animales domésticos, también explicaron estrategias para ahuyentar felinos silvestres en caso de nuevos acercamientos.

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Como parte de las acciones, las autoridades instalaron una cámara trampa en el área del avistamiento. El objetivo es monitorear la presencia del animal y confirmar si continúa transitando por este sector.

Este mecanismo permitirá recopilar información clave sobre el comportamiento del ejemplar. Con estos datos, los expertos podrán tomar decisiones que contribuyan tanto a la seguridad de la comunidad como a la conservación de la especie.

Expertos afirman que el puma es una especie que evita el contacto con humanos y que estos encuentros suelen ocurrir cuando las personas ingresan a sus hábitats. Ante un avistamiento, recomiendan mantener la calma, guardar distancia y no intentar perseguirlo o acorralarlo, ya que podría reaccionar si se siente amenazado.