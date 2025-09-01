NTN24
Ursula von der Leyen

Avión en el que viajaba la presidente de la Comisión Europea sufrió una interferencia, detrás de la que estaría Rusia, cuando iba a aterrizar

septiembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Presidenta de la Comisión Europea espera que Putin comparezca ante la justicia internacional
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. (AFP)
Von der Leyen, de 66 años, viajó a Bulgaria como parte de una gira por siete países de la Unión Europea cerca de Bielorrusia y Rusia.

El avión en el que viajaba la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sufrió una interferencia del GPS cuando se disponía a aterrizar en Bulgaria el domingo.

La Comisión Europea afirmó este lunes que las autoridades búlgaras sospechaban que el incidente "se debía a una interferencia flagrante" de Moscú, pero no estaba claro si el vuelo chárter había sido objeto de un ataque deliberado.

"Podemos confirmar que se produjo una interferencia del GPS", declaró la portavoz de la Comisión Arianna Podesta durante una rueda de prensa en Bruselas.

El avión aterrizó sin percances en el aeropuerto internacional de Plovdiv, en el sur del país, y sin tener que cambiar de ruta.

Von der Leyen, de 66 años, viajó a Bulgaria como parte de una gira por siete países de la Unión Europea fronterizos o situados cerca de Bielorrusia y Rusia, para transmitirles la "plena solidaridad" del bloque.

“Este incidente subraya la urgencia del viaje de la presidenta a los Estados miembros de primera línea, donde ha presenciado de primera mano las amenazas cotidianas de Rusia y sus aliados”, declaró el portavoz de la comisión.

o

La región ha experimentado "muchas de estas actividades de interferencia y suplantación", afirmó la Comisión, añadiendo que ha sancionado a varias empresas que se cree que están involucradas.

El gobierno búlgaro confirmó el incidente. Durante el vuelo, "la señal satélite que transmitía información al sistema de navegación GPS del avión fue neutralizada", indicó el gobierno en un comunicado.

"Para garantizar la seguridad del vuelo, los servicios de control aéreo ofrecieron inmediatamente un método de aterrizaje alternativo utilizando herramientas de navegación terrestre", añadió.

El diario Financial Times, que fue el primero en informar del incidente, afirmó que fue necesario el uso de mapas en papel para el aterrizaje.

La presidenta visitó Letonia y Finlandia el viernes, Estonia el sábado y Polonia y Bulgaria el domingo. Finalizaba su viaje este lunes en Lituania y Rumanía.

