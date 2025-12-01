NTN24
Lunes, 01 de diciembre de 2025
Lunes, 01 de diciembre de 2025
Estrenos

Tras el inicio de diciembre, reconocida plataforma estrena película navideña con actriz triplemente nominada al Oscar

diciembre 1, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Película navideña - Foto Canva de referencia
Película navideña - Foto Canva de referencia
Michelle Pfeiffer recibió también una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por su contribución a la industria cinematográfica.

La plataforma digital de contenidos audiovisuales en línea de Amazon, Prime Video, estrena este 3 de diciembre la película navideña 'Vaya Navidad', protagonizada por una veterana actriz triplemente nominada a los premios Oscar.

Se trata de Michelle Pfeiffer, quien encabeza el elenco de 'Oh. What. Fun', como se tituló originalmente el filme, al lado del reconocido actor y comediante Denis Leary, nominado al Emmy y al Globo de Oro.

o

Estrellas como Chloë Grace Moretz, Felicity Jones, Dominic Sessa, Jason Schwartzman y la estadounidense de origen mexicano Eva Longoria completan el reparto de 'Vaya Navidad', que es dirigida por Michael Showalter, recordado, entretanto, por su trabajo en 'La idea de ti', también disponible en Prime Video.

'Vaya Navidad' cuenta la historia de Claire Clauster, quien cumple un rol fundamental en su caótica pero entrañable familia, de acuerdo con la sinopsis de la cinta.

Clauster organiza una excursión especial de Navidad, pero "es olvidada en casa y, harta de no ser valorada, emprende una escapada que le revela la magia de una Navidad inesperada".

o

Este largometraje navideño se suma a otro que recientemente estrenó esa misma plataforma digital: '31 Minutos: Calurosa Navidad', una comedia realizada con títeres que es la primera película del exitoso y célebre programa de televisión chileno '31 minutos'.

Pfeiffer, quien regresa a la pantalla grande luego de su último trabajo en 'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía' de Marvel, recibió su primera nominación al Oscar en 1988 como Mejor Actriz de Reparto por su actuación en 'Las amistades peligrosas', protagonizada por la icónica Glenn Close, considerada una de las mejores actrices de su generación.

Un año más tarde, en 1989, Pfeiffer tuvo también opciones de ganar la prestigiosa estatuilla en la categoría de Mejor Actriz por su rol en la comedia romántica 'Los fabulosos Baker Boys', que dirigió Steve Kloves, guionista principal de la franquicia de Harry Potter.

En 1992 y por su protagónico en el drama de época dirigido por el fallecido cineasta Jonathan Kaplan 'Por encima de todo', Pfeiffer sería nominada nuevamente al Oscar como Mejor Actriz.

Pfeiffer, cabe resaltar, es ganadora de un Premio Globo de Oro y un Premio BAFTA, así como de un Premio Primetime Emmy.

o

La referente de la industria recibió también en 2007 una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por su contribución a la industria cinematográfica.

Temas relacionados:

Estrenos

Navidad

Películas

Prime Video

Plataforma

Actriz

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La reacción al mensaje que dejó María Corina Machado al pueblo hondureño para las elecciones presidenciales

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"La posibilidad de diálogo existe, pero no como negociación, sino como una conversación bajo amenaza": analista sobre acercamientos entre Trump y Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"El mejor regalo de Navidad para los venezolanos es salir de este régimen": expertos analizan últimos movimientos en el país

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

"La posibilidad de diálogo existe, pero no como negociación, sino como una conversación bajo amenaza": analista sobre acercamientos entre Trump y Maduro

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"El mejor regalo de Navidad para los venezolanos es salir de este régimen": expertos analizan últimos movimientos en el país

Conversaciones entre EE.UU. y Ucrania | Foto: AFP
Guerra entre Rusia y Ucrania

EE. UU. y Ucrania avanzan en conversaciones para poner fin al conflicto con Rusia: Marco Rubio se reunió con funcionarios de Zelenski

.
Donald Trump

Trump encabezará este lunes una trascendental reunión en la Casa Blanca sobre Maduro y su régimen en Venezuela

Nasry Asfura y Salvador Nasralla (AFP)
Elecciones en Honduras

Nasry Asfura y Salvador Nasralla cabeza a cabeza por la Presidencia de Honduras en medio de un lento conteo

Más de Entretenimiento

Ver más
Dua Lipa | Foto: AFP
Dua Lipa

Dua Lipa interpretaría éxito de Shakira durante concierto en Bogotá: esta sería la canción

Antonela Roccuzzo | Foto: AFP
Antonela Rocuzzo

La viral reacción de Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, al no ser reconocida por un influencer en Miami: “¿de qué trabajas?”

Wicked: For Good | Foto: EFE
Cine

‘Wicked: For Good’ arrasa en taquilla e impone un nuevo récord para un musical

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Dua Lipa | Foto: AFP
Dua Lipa

Dua Lipa interpretaría éxito de Shakira durante concierto en Bogotá: esta sería la canción

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Cartel de Los Soles

¿Declaraciones de Trump son el preludio de una eventual intervención de EE. UU. contra el régimen de Maduro?

Selección Colombia | Foto: EFE
Selección Colombia

Presuntos criminales colombianos habrían intentado robar a jugadores de la selección Colombia en Estados Unidos

Fuerza Armada venezolana
Nicolás Maduro

Estos son los misiles que Maduro instaló en La Carlota

Venezuela - Canva
Trinidad y Tobago

Estados Unidos está instalando un radar a pocos kilómetros de Venezuela para "mejorar la vigilancia"

Shirley Radio, uno de los programas más escuchados
Censura en Venezuela

¿Un podcast? La periodista Shirley Varnagy piensa reinventarse tras censura del régimen venezolano

Uruguay vs. Colombia | Foto: AFP
Fútbol Sudamericano

Jugadores de selección sudamericana clasificada al Mundial estarían pidiendo la salida de su técnico

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre