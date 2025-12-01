Tras el inicio de diciembre, reconocida plataforma estrena película navideña con actriz triplemente nominada al Oscar

La plataforma digital de contenidos audiovisuales en línea de Amazon, Prime Video, estrena este 3 de diciembre la película navideña 'Vaya Navidad', protagonizada por una veterana actriz triplemente nominada a los premios Oscar.

Se trata de Michelle Pfeiffer, quien encabeza el elenco de 'Oh. What. Fun', como se tituló originalmente el filme, al lado del reconocido actor y comediante Denis Leary, nominado al Emmy y al Globo de Oro.

Estrellas como Chloë Grace Moretz, Felicity Jones, Dominic Sessa, Jason Schwartzman y la estadounidense de origen mexicano Eva Longoria completan el reparto de 'Vaya Navidad', que es dirigida por Michael Showalter, recordado, entretanto, por su trabajo en 'La idea de ti', también disponible en Prime Video.

'Vaya Navidad' cuenta la historia de Claire Clauster, quien cumple un rol fundamental en su caótica pero entrañable familia, de acuerdo con la sinopsis de la cinta.

Clauster organiza una excursión especial de Navidad, pero "es olvidada en casa y, harta de no ser valorada, emprende una escapada que le revela la magia de una Navidad inesperada".

VEA TAMBIÉN Comedia sudamericana navideña que rompió Récord Guinness se estrena en reconocida plataforma; es la primera cinta de un célebre programa de TV o

Este largometraje navideño se suma a otro que recientemente estrenó esa misma plataforma digital: '31 Minutos: Calurosa Navidad', una comedia realizada con títeres que es la primera película del exitoso y célebre programa de televisión chileno '31 minutos'.

Pfeiffer, quien regresa a la pantalla grande luego de su último trabajo en 'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía' de Marvel, recibió su primera nominación al Oscar en 1988 como Mejor Actriz de Reparto por su actuación en 'Las amistades peligrosas', protagonizada por la icónica Glenn Close, considerada una de las mejores actrices de su generación.

Un año más tarde, en 1989, Pfeiffer tuvo también opciones de ganar la prestigiosa estatuilla en la categoría de Mejor Actriz por su rol en la comedia romántica 'Los fabulosos Baker Boys', que dirigió Steve Kloves, guionista principal de la franquicia de Harry Potter.

En 1992 y por su protagónico en el drama de época dirigido por el fallecido cineasta Jonathan Kaplan 'Por encima de todo', Pfeiffer sería nominada nuevamente al Oscar como Mejor Actriz.

Pfeiffer, cabe resaltar, es ganadora de un Premio Globo de Oro y un Premio BAFTA, así como de un Premio Primetime Emmy.

VEA TAMBIÉN El papa León XIV reveló sus cuatro películas favoritas previo a encuentro con estrellas de Hollywood ganadoras del Óscar: tres están en Netflix o

La referente de la industria recibió también en 2007 una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por su contribución a la industria cinematográfica.