NTN24
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Colombia

"Los comunistas aman lo que dicen que odian": voces en Colombia piden vigilancia sobre millonaria compra de 17 aviones Gripen a compañía sueca

noviembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
La Contraloría General de la República de Colombia solicitó oficialmente al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la documentación completa del polémico contrato para la adquisición de 17 aviones de guerra Gripen a la compañía sueca Saab.

El organismo de control requirió la copia del contrato y los soportes técnicos, legales y económicos, información que deberá ser entregada en un plazo de cinco días.

El acuerdo, firmado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, asciende a 4.415 millones de dólares, equivalentes a 16.5 billones de pesos colombianos. Esta cifra representa el 51.24 por ciento del presupuesto de inversión social previsto para 2026 en áreas como inclusión social, equidad, educación, salud y vivienda, que alcanza los 32.2 billones de pesos.

Ante la polémica, el presidente Petro reconoció que "indudablemente es una suma elevada para nosotros", pero justificó la adquisición señalando que "estos aviones tienen una función que es disuadir la muerte de personas hacia adelante. Disuadir las agresiones sobre Colombia provengan de donde provengan". El mandatario añadió que el pago comenzará "dentro de dos, tres años".

La controversia aumentó cuando el tabloide sueco Expressen reveló en primera página que Verónica Alcocer, esposa del presidente colombiano, mantiene una vida de lujo en Estocolmo desde finales de octubre de 2025.

Según la publicación, Alcocer reside en un apartamento céntrico y frecuenta restaurantes en Stureplan, una de las zonas más costosas de la ciudad, además del club privado Noppe, donde se reúne la élite social sueca.

La revelación coincide con la inclusión de Alcocer y Petro en la lista OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que identifica a personas vinculadas con narcotráfico y lavado de activos. La Fiscalía colombiana investiga a la primera dama por presuntos delitos de lavado de activos y estafas.

Al respecto, la senadora María Fernanda Cabal, precandidata presidencial por el Centro Democrático, manifestó sus sospechas sobre la transparencia del contrato: "Me genera mucha suspicacia que ese contrato haya salido de Suecia, el viaje de ella y el repentino viaje de Petro".

"Los comunistas aman lo que dicen que odian. Petro es igualito a quienes fueron sus amigos Chávez y Fidel Castro. Les gustan los lujos y ese es el comportamiento de la primera dama”, agregó.

Cabal reveló que la Contraloría ya inició investigaciones para determinar si la negociación fue directamente con el Estado sueco o con privados.

Adicionalmente, la legisladora cuestionó los precios: "Esta empresa vendió unos aviones a Tailandia por muchísimo menos precio que el que está pagando Colombia". Recordó también que Petro se opuso a la compra de aviones F-16 durante el gobierno de Iván Duque, aeronaves que posteriormente adquirió Argentina.

Por su parte, el abogado Juan Carlos Portilla presentó una denuncia ante la autoridad europea contra Verónica Alcocer, esposa del presidente de Colombia, por presunto lavado de activos.

Esta es la tercera denuncia que interpone el jurista, tras haber presentado dos anteriores en la Fiscalía de Colombia a comienzos de noviembre.

Portilla explicó que la solicitud se fundamenta en la necesidad de determinar cómo financia su estadía en Suecia, considerando que se encuentra en la lista OFAC.

"Después de que se conoció las noticias del contrato en dólares de 3.5 billones de dólares o 16.5 billones de pesos, y la vida lujosa de la primera cónyuge de la nación, pues nos preguntamos, yo me pregunté, ¿Cómo está pagando ella esa vida en Suecia?", señaló.

El abogado sugiere dos posibilidades: que Alcocer esté gastando recursos propios o de su círculo cercano, o que "alguien le está pagando su vida en Suecia".

Entre tanto, el constitucionalista German Calderon se refirió al papel que cumple Verónica Alcocer en el gobierno de Colombia.

“Ella como primera dama tiene una responsabilidad política frente al presidente Petro y todos los colombianos. Ella sigue casada con el presidente y mientras no haya un documento, sigue siendo la primera dama”, puntualizó.

