Avión en el que viajaba secretario de Guerra de EE. UU. aterriza de emergencia en Reino Unido: esto es lo que se sabe
Este miércoles, el avión en el que viajaba el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Reino Unido debido a un problema que se presentó en el aire.
El hecho ocurrió cuando Hegseth regresaba a Estados Unidos desde Bruselas, Bélgica, tras una reunión de ministros de Defensa de la OTAN.
En pleno vuelo, su avión realizó un aterrizaje no programado, dijo un portavoz del Pentágono, sin precisar el lugar.
El problema se debió a que se presentó una grieta en el parabrisas de la aeronave.
"El avión aterrizó con procedimientos estándares y las personas a bordo, incluyendo al secretario Hegseth, están a salvo", dijo el portavoz del Pentágono Sean Parnell, en redes sociales.
"Todo bien. Gracias a Dios. Continuamos con la misión", respondió Hegseth.
En la reunión de la OTAN, Hegseth pidió a los países miembro contribuir con más ayuda militar para Ucrania en su lucha contra la invasión rusa.