Desde el espacio: así se ve el portaaviones USS Gerald Ford en el Caribe con al menos 40 aviones de combate en cubierta

La empresa de imágenes satelitales Planet Labs PBC dio a conocer dos fotografías del USS Gerald Ford desplegado en el Caribe en el marco de las operaciones antinarcóticos de la Administración del presidente Donald Trump.

De acuerdo con la agencia de noticias AFP, que obtuvo las imágenes, el portaaviones más grande del mundo fue captado flotando en el agua el 3 de diciembre con al menos 40 aviones de combate en cubierta, frente a la costa de Saint Thomas, Islas Vírgenes.

El elemento de la Armada de los Estados Unidos fue movilizado en el marco del despliegue militar estadounidense contra carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro en Venezuela, por quien además ofrece 50 millones de dólares.

AFP indicó que tras consultar imágenes satelitales de la Agencia Espacial Europea, el USS Gerald Ford se encontraba en el mismo lugar el 4 de diciembre de 2025.

Fotografía del USS Gerald Ford desplegado en el Caribe - Imágenes satelitales de Planet Labs PBC proporcionadas por AFP

Desde hace varias semanas, el Gobierno de Estados Unidos viene atacando embarcaciones que presuntamente transportan drogas en aguas internacionales, tanto en el Caribe como en el Pacífico.

Aunque el presidente Trump insiste en que se trata exclusivamente de operaciones antinarcóticos, el régimen de Venezuela denuncia que se trata de un pretexto para sacar a Maduro del poder y apoderarse de los recursos naturales.

A la fecha, las tropas estadounidenses han llevado a cabo al menos 22 ataques, con un saldo de al menos 87 muertos.