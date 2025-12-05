NTN24
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Desde el espacio: así se ve el portaaviones USS Gerald Ford en el Caribe con al menos 40 aviones de combate en cubierta

diciembre 5, 2025
Por: Saúl Montes
El USS Gerald Ford desplegado en el Caribe - Imágenes satelitales de Planet Labs PBC proporcionadas por AFP
El USS Gerald Ford desplegado en el Caribe - Imágenes satelitales de Planet Labs PBC proporcionadas por AFP
El portaaviones más grande del mundo fue captado flotando en el agua el 3 de diciembre frente a la costa de Saint Thomas, Islas Vírgenes.

La empresa de imágenes satelitales Planet Labs PBC dio a conocer dos fotografías del USS Gerald Ford desplegado en el Caribe en el marco de las operaciones antinarcóticos de la Administración del presidente Donald Trump.

De acuerdo con la agencia de noticias AFP, que obtuvo las imágenes, el portaaviones más grande del mundo fue captado flotando en el agua el 3 de diciembre con al menos 40 aviones de combate en cubierta, frente a la costa de Saint Thomas, Islas Vírgenes.

o

El elemento de la Armada de los Estados Unidos fue movilizado en el marco del despliegue militar estadounidense contra carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro en Venezuela, por quien además ofrece 50 millones de dólares.

AFP indicó que tras consultar imágenes satelitales de la Agencia Espacial Europea, el USS Gerald Ford se encontraba en el mismo lugar el 4 de diciembre de 2025.

Fotografía del USS Gerald Ford desplegado en el Caribe - Imágenes satelitales Planet Labs PBC proporcionadas por AFP
Fotografía del USS Gerald Ford desplegado en el Caribe - Imágenes satelitales de Planet Labs PBC proporcionadas por AFP

Desde hace varias semanas, el Gobierno de Estados Unidos viene atacando embarcaciones que presuntamente transportan drogas en aguas internacionales, tanto en el Caribe como en el Pacífico.

o

Aunque el presidente Trump insiste en que se trata exclusivamente de operaciones antinarcóticos, el régimen de Venezuela denuncia que se trata de un pretexto para sacar a Maduro del poder y apoderarse de los recursos naturales.

A la fecha, las tropas estadounidenses han llevado a cabo al menos 22 ataques, con un saldo de al menos 87 muertos.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Caribe

Estados Unidos

Narcotráfico

Aviones de combate

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Las repercusiones de la carta de 'El Pollo' Carvajal a Trump en medio de la máxima presión de EE. UU. a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Ese premio Nobel es de todos y cada uno de los venezolanos": vocero de Vente Venezuela en EE. UU. sobre marchas para celebrar el galardón a María Corina Machado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trump le responde a Noticias RCN y NTN24 si alguna vez jugó fútbol y dice que ama a Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
USS Gettysburg (AFP)
Despliegue militar

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo su entrada al sorteo de los grupos del torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Donald Trump

Trump le responde a Noticias RCN y NTN24 si alguna vez jugó fútbol y dice que ama a Colombia

Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin (EFE)
Guerra en Ucrania

¿Es realmente posible la paz entre Rusia y Ucrania bajo la mediación de Donald Trump?

Nasry Asfura, candidato apoyado por Donald Trump en presidenciales de Honduras - Foto: EFE
Honduras

Nasry Asfura, candidato favorito de Donald Trump en Honduras, aventaja a su rival en presidenciales

Hugo 'el Pollo' Carvajal / Foto AFP
Hugo El Pollo Carvajal

"Él debe tener todos los respaldos para corroborar esa información": exdirector de Armamento de Venezuela sobre denuncias del ‘Pollo’ Carvajal contra el régimen de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado ganó el premio Nobel de Paz - EFE
María Corina Machado

"Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que Venezuela sea libre y María Corina pueda ir a Oslo": coordinadora de activismo del Comando Mundo con Venezuela

Una grúa retira un Humvee israelí quemado de una calle en la aldea de Beit Jin, en el sur de Siria, el 28 de noviembre de 2025. (AFP)
Israel

Incursión de las fuerzas israelíes contra aliados de Hamás que preparaban "ataques contra civiles" deja al menos 13 muertos en Siria

Lewis Jiménez
Emigrantes venezolanos

"He dormido. Estaba cansado": Periodista venezolano descubierto en la indigencia recibe ayuda y cuenta su testimonio

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Wicked: For Good | Foto: EFE
Cine

‘Wicked: For Good’ arrasa en taquilla e impone un nuevo récord para un musical

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gobierno de Colombia

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

María Corina Machado ganó el premio Nobel de Paz - EFE
María Corina Machado

"Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que Venezuela sea libre y María Corina pueda ir a Oslo": coordinadora de activismo del Comando Mundo con Venezuela

Una grúa retira un Humvee israelí quemado de una calle en la aldea de Beit Jin, en el sur de Siria, el 28 de noviembre de 2025. (AFP)
Israel

Incursión de las fuerzas israelíes contra aliados de Hamás que preparaban "ataques contra civiles" deja al menos 13 muertos en Siria

Chilena de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr. (AFP)
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo anotó este domingo un gol de chilena idéntico al que muchos consideran el mejor de su carrera y se acerca a los 1.000

Lewis Jiménez
Emigrantes venezolanos

"He dormido. Estaba cansado": Periodista venezolano descubierto en la indigencia recibe ayuda y cuenta su testimonio

Portaviones USS Gerald R. Ford - Foto U.S. Navy
Maduro terrorista

Empieza la hora cero: ¿qué impacto tiene la nueva designación de Estados Unidos al Cartel de los Soles? Esto dicen los expertos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre