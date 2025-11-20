"Hemos identificado una serie de patrones de violaciones al derecho humano": Kelvi Zambrano sobre la persecución de abogados en Venezuela

La situación de Venezuela es un tema recurrente y de gran importancia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Dicha instancia sigue documentando violaciones de derechos humanos en el país caribeño. A petición de la coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, la CIDH organizó una audiencia para tocar un asunto sensible en nuestro hemisferio: la persecución de los abogados en la región y de los presos políticos en Venezuela.

Kelvi Zambrano, director de la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, habló respecto al tema en NTN24.

“Hemos identificado una serie de patrones de violaciones al derecho humano a la defensa y al derecho al libre ejercicio de la profesión (derecho)”, dijo el entrevistado.

“A los abogados se les vulnera (en Venezuela), vemos casos que ilustran la gravedad de estos trabajadores que ejercen su profesión”, acotó.

La CIDH organiza audiencias con gobiernos y defensores de derechos humanos para analizar situaciones, discutir desafíos y promover la protección de los derechos humanos en el continente.

Estos encuentros son cruciales para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cumpla su mandato de promover la observancia de los derechos humanos, especialmente el apoyo y la protección de los defensores de derechos humanos en la región.

