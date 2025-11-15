NTN24
Sábado, 15 de noviembre de 2025
La Vinotinto Sub-17 se quedó con las ganas: los de Oswaldo Vizcarrondo le dicen adiós al Mundial tras perder con Corea del Norte

noviembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Venezuela vs. Corea del Norte - Mundial Sub-17 - Fotos: X
Los 'criollos' lo buscaron hasta el final, pero no pudieron ante la escuadra asiática.

Se terminó el Mundial Sub-17 para la Vinotinto de Oswaldo Vizcarrondo tras caer en los dieciseisavos ante Corea del Norte.

El Aspire Zone de Doha fue testigo de la derrota venezolana 1 por 2 ante la escuadra asiática, que con un juego vertical y eficaz supo resolver para pasar a la siguiente fase.

Con este resultado, el combinado venezolano le dice adiós al importante evento deportivo organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

En el primer tiempo los norcoreanos hicieron la tarea gracias a los goles de Kim Yu-Jin, el primero al minuto 12', a pase de An Jin-Sok, aprovechando un error en salida de los criollos. El segundo lo firmó desde los ‘12 pasos’ en el minuto 30.

Para la segunda mitad los venezolanos salieron al terreno de juego con más garra, obligados por el resultado parcial, sin embargo, no alcanzó.

Juan Uribe fue quien descontó para Venezuela en el 61 del segundo tiempo tras una buena jugada de Yerwin Sulbaran.

Referente a las estadísticas finales del trámite, la oncena venezolana remató 13 veces al arco, dos más que su rival.

La posesión de balón, a su vez, también se quedó del lado venezolano con 59% frente al 41% del contrincante.

La derrota deja un sabor bastante amargo para Venezuela, que avanzó a dieciseisavos de final siendo líder del Grupo E, con siete puntos, superando a Inglaterra, Egipto y Haití.

A dicha instancia había llegado con victorias ante Inglaterra (3-0) y Haití (4-2), y un empate frente Egipto (1-1).

Temas relacionados:

Vinotinto

La Vinotinto

Corea del Norte

Mundial Sub-17

Mundial

