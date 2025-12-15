NTN24
Lunes, 15 de diciembre de 2025
Accidente aéreo

Avioneta se desplomó en el centro de México e impactó en una bodega industrial: se reportan varios muertos

diciembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Accidente aéreo en México - AFP
La aeronave había partido del puerto de Acapulco con destino a Toluca, en el Estado de México.

Este lunes, una avioneta se desplomó antes de aterrizar en el aeropuerto de la ciudad de Toluca (Estado de México), dejando al menos seis personas fallecidas.

De acuerdo con informes preliminares de la Cruz Roja en Toluca, en el lugar del accidente se han localizado cuatro cuerpos, aunque se buscan posibles víctimas en tierra debido a que la aeronave tipo Cessna Citation impactó en una bodega industrial.

El medio local El Universal informó que el secretario de seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, dijo que "se observaban seis cuerpos al interior de la zona del impacto, aunque subrayó que esta cifra aún no es definitiva".

Por su parte, la agencia de noticias AFP citó una declaración de Gilberto Ramírez, gerente del hangar privado donde la nave tenía su base, en la que se aseguró que el avión había partido del puerto de Acapulco con destino a Toluca con ocho personas a bordo, incluidos los tripulantes.

Un audio de la torre de control divulgado por la prensa antes del desplome se escucha a uno de los pilotos alertar sobre la situación: "Nos estamos desplomando"

Además, se indicó que la avioneta trató de aterrizar en un campo de fútbol.

Noticia en desarrollo.

Temas relacionados:

Accidente aéreo

México

Muertos

Aviación

Avioneta

