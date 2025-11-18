NTN24
Pese a críticas por muerte de menores de edad, Petro defiende bombardeos contra guerrilleros y confirmó que seguirán: "no bombardear es una posición equivocada"

noviembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
La oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia manifestó el sábado su "profunda preocupación" por la muerte de los menores.

En medio de las críticas sobre el Gobierno de Gustavo Petro, autoridades colombianas revelaron más casos de menores muertos en bombardeos recientes contra guerrilleros.

La cifra, que ascendió a 15 fallecidos desde agosto, ha derivado en fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro con señalamientos desde distintos sectores políticos, incluidos de izquierda.

La semana pasada, el Ejército llevó a cabo un bombardeo sobre un campamento guerrillero en el que fallecieron 19 terroristas en el departamento amazónico de Guaviare, sin embargo, el operativo terminó en un escándalo y no una victoria para el mandatario.

La Defensoría del Pueblo, entidad encargada de defender los derechos humanos, denunció el sábado que siete menores reclutados a la fuerza estaban entre las víctimas de ese ataque perpetrado el 10 de octubre.

El bombardeo destapó más casos que hasta el momento se desconocían: Petro habló de cinco menores más: cuatro muertos en un bombardeo el 1 de octubre en el departamento de Caquetá (sur) y uno más el jueves pasado en Arauca (noreste), en la frontera con Venezuela.

Posteriormente, Medicina Legal, la autoridad forense, aseguró que el 24 de agosto fallecieron otros tres menores en un bombardeo en Guaviare.

Ante esto, la Fiscalía General Penal Militar y Policial anunció en un comunicado el lunes que abrió una investigación para "verificar" si el ataque de la semana pasada en Guaviare "se ajusta a los principios y reglas que orientan el uso legítimo de la fuerza pública en el contexto del conflicto armado".

A su vez, la oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia manifestó el sábado su "profunda preocupación" por la muerte de los menores.

"Sostener que no debíamos bombardear es una posición equivocada que conlleva a que los grupos armados del narco recluten más y más niños”, dijo el mandatario.

“En esos sitios han bombardeado solo civiles desarmados (...). No es comparable con el bombardeo a las columnas de Mordisco, armadas y en plena ofensiva”, agregó.

Asimismo, Petro dijo que su Gobierno no tenía información de que hubiera reclutados en el campamento bombardeado: “en las columnas de Mordisco solo tenían combatientes, y no sabíamos de la presencia de menores”.

Luego, lamentó en la red X la "dolorosa pérdida" de los menores.

"Llevaré ese pesar en mi conciencia y sé que nunca podré superar el dolor de sus madres a las que pido perdón", dijo el mandatario.

Petro se negó a detener los bombardeos pese al pedido de la Defensoría del Pueblo y las críticas de la ONU.

En paralelo, algunos sectores políticos y senadores piden la renuncia del ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez.

Los ataques aéreos han sido dirigidos contra una facción de las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco, el criminal más buscado del país.

Este hecho ha sido contrastado con uno similar en 2019 cuando el entonces ministro de Defensa Guillermo Botero dimitió a su cargo acorralado por debates de moción de censura en el Congreso por ordenar un bombardeo en el que murieron menores.

Petro, que era senador de oposición al gobierno de Iván Duque, calificó esos hechos como un "crimen de guerra".

