Gobierno Trump lanza convocatoria con cuantiosos salarios para "jueces de deportación" en más de 70 ciudades de EE. UU.

El Gobierno de Estados Unidos anunció la apertura de vacantes para personas que quieran ejercer como "jueces de deportación", una labor que concuerda con la arremetida del presidente Trump contra la migración.

En la publicación del Departamento de Justicia se señala a el Gobierno de Joe Biden como "responsable" de la "crisis migratoria", un señalamiento que no es nuevo en el presente gobierno.

"La última administración nos dejó con una crisis migratoria. ¡Ayude al presidente Trump a resolverla! Conviértete en juez de deportación hoy", dice el departamento.

La cartera gubernamental señala que en total son 70 ubicaciones en todo el país y menciona las responsabilidades del cargo:

Posibilidad de trabajo remoto e intermitente/teletrabajo a tiempo completo.

Presidir casos en el Tribunal Federal de Inmigración y determinar si un extranjero debe abandonar los Estados Unidos o puede quedarse.

Tomar decisiones con consecuencias generacionales; garantizar que solo los extranjeros con reclamaciones legalmente meritorias puedan permanecer en el país.

Garantizar el cumplimiento de la ley; combatir el fraude y garantizar que aquellos que buscan explotar las vulnerabilidades de nuestro sistema de inmigración no tengan éxito.

Restaurar la integridad y el honor del sistema judicial de inmigración de nuestra nación.

"Los jueces de inmigración presiden audiencias formales, cuasijudiciales. Los procedimientos ante los jueces de inmigración incluyen, entre otros, las adjudicaciones de deportación y fianza, e involucran cuestiones de deportabilidad, así como solicitudes de alivio como asilo, suspensión de deportación, protección bajo la Convención contra la Tortura, cancelación de deportación y ajuste de estatus", señala.

Y agrega que "los jueces de inmigración toman decisiones que son definitivas, sujetas a apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. En relación con estos procedimientos, los jueces de inmigración ejercen ciertos poderes discrecionales según lo dispuesto por la ley y están obligados a ejercer un juicio independiente para llegar a decisiones finales. Los jueces de inmigración pueden ser requeridos para llevar a cabo audiencias en instituciones penales y otros lugares remotos".

En la página web, los aspirantes pueden escoger la oferta para trabajo remoto o la de trabajo presencial.

Según menciona, los salarios van desde los $159,951 a los $207,500

dólares por año.

Además, se ofrece un el incentivo salarial base del 25% para la contratación de empleados federales que se incorporan por primera vez en los siguientes lugares:

New York, NY; Los Angeles, CA; San Francisco, CA; Chelmsford, MA; Boston, MA; Concord, CA; Santa Ana, CA; Sacramento, CA.