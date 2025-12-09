NTN24
Martes, 09 de diciembre de 2025
Martes, 09 de diciembre de 2025
Deportaciones

Gobierno Trump lanza convocatoria con cuantiosos salarios para "jueces de deportación" en más de 70 ciudades de EE. UU.

diciembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
La cartera gubernamental señala que en total son 70 ubicaciones en todo el país y reveló las responsabilidades del cargo.

El Gobierno de Estados Unidos anunció la apertura de vacantes para personas que quieran ejercer como "jueces de deportación", una labor que concuerda con la arremetida del presidente Trump contra la migración.

En la publicación del Departamento de Justicia se señala a el Gobierno de Joe Biden como "responsable" de la "crisis migratoria", un señalamiento que no es nuevo en el presente gobierno.

o

"La última administración nos dejó con una crisis migratoria. ¡Ayude al presidente Trump a resolverla! Conviértete en juez de deportación hoy", dice el departamento.

La cartera gubernamental señala que en total son 70 ubicaciones en todo el país y menciona las responsabilidades del cargo:

  • Posibilidad de trabajo remoto e intermitente/teletrabajo a tiempo completo.
  • Presidir casos en el Tribunal Federal de Inmigración y determinar si un extranjero debe abandonar los Estados Unidos o puede quedarse.
  • Tomar decisiones con consecuencias generacionales; garantizar que solo los extranjeros con reclamaciones legalmente meritorias puedan permanecer en el país.
  • Garantizar el cumplimiento de la ley; combatir el fraude y garantizar que aquellos que buscan explotar las vulnerabilidades de nuestro sistema de inmigración no tengan éxito.
  • Restaurar la integridad y el honor del sistema judicial de inmigración de nuestra nación.

"Los jueces de inmigración presiden audiencias formales, cuasijudiciales. Los procedimientos ante los jueces de inmigración incluyen, entre otros, las adjudicaciones de deportación y fianza, e involucran cuestiones de deportabilidad, así como solicitudes de alivio como asilo, suspensión de deportación, protección bajo la Convención contra la Tortura, cancelación de deportación y ajuste de estatus", señala.

o

Y agrega que "los jueces de inmigración toman decisiones que son definitivas, sujetas a apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. En relación con estos procedimientos, los jueces de inmigración ejercen ciertos poderes discrecionales según lo dispuesto por la ley y están obligados a ejercer un juicio independiente para llegar a decisiones finales. Los jueces de inmigración pueden ser requeridos para llevar a cabo audiencias en instituciones penales y otros lugares remotos".

En la página web, los aspirantes pueden escoger la oferta para trabajo remoto o la de trabajo presencial.

Según menciona, los salarios van desde los $159,951 a los $207,500
dólares por año.

Además, se ofrece un el incentivo salarial base del 25% para la contratación de empleados federales que se incorporan por primera vez en los siguientes lugares:

New York, NY; Los Angeles, CA; San Francisco, CA; Chelmsford, MA; Boston, MA; Concord, CA; Santa Ana, CA; Sacramento, CA.

Temas relacionados:

Deportaciones

Migración

Migrantes

Gobierno de Estados Unidos

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Ha sido un calvario”: pareja de gendarme argentino detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hacer una intervención humanitaria (…) es controversial pero necesario": Iván Duque, expresidente de Colombia, sobre despliegue militar cerca de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan si la presencia de María Corina en Oslo tendría un efecto en posible salida de Maduro en medio de fuerte presión de Estados Unidos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ella ha sacrificado a su familia por la democracia y la libertad de Venezuela": Marta Lucía Ramírez, exvicepresidente de Colombia, sobre Nobel de la Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Camioneros se solidarizan con agricultores mexicanos - Fotos: AFP
México

Expertos analizan la actual situación de México en medio de las manifestaciones en contra del gobierno y la marcha oficialista

Redadas Migratorias / FOTO: AFP
Inmigrantes en Estados Unidos

“Es una ola de terror”: Temor en los inmigrantes ante operativos migratorios en Nueva Orleans

Elecciones presidenciales en Honduras - Foto: AFP
Elecciones en Honduras

A una semana de las elecciones, Honduras aún no sabe quién será su nuevo presidente: “La ciudadanía alzando la voz quieren saber de los resultados”

Alfredo Díaz, preso político venezolano (AFP)
Presos políticos en Venezuela

Tras la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, ONG asegura que hay cerca de 80 presos políticos delicados de salud en los centros de reclusión en Venezuela

Marchas a nivel mundial en favor de María Corina Machado - Fotos: AFP
María Corina Machado

“Este galardón es una validación internacional de la lucha democrática en Venezuela”: Coordinadora de Vente Venezuela en EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Diosdado Cabello junto a Nicolás Maduro, líderes del régimen venezolano - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿La designación del Cartel de los Soles como terrorista anticipa un ataque de Estados Unidos en Venezuela?

Nicolás Maduro/ Candidato Presidencial - Foto AFP
Candidato Presidencial

Candidato de país caribeño anuncia que una vez tome posesión presidencial romperá relaciones con Venezuela en caso de que "no haya un cambio"

Buques estadounidenses / FOTO: captura de pantalla
Despliegue militar de Estados Unidos

Presidente de país latinoamericano anuncia acciones "más extensas y profundas" con la DEA en medio del despliegue militar de Estados Unidos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Lando Norris, campeón de la F1 2025 (AFP)
F1

Final de infarto en la F1: Lando Norris se proclamó campeón por apenas dos puntos pese a la presión de Max Verstappen

Diosdado Cabello junto a Nicolás Maduro, líderes del régimen venezolano - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿La designación del Cartel de los Soles como terrorista anticipa un ataque de Estados Unidos en Venezuela?

Selección Colombia ya conoce su rival en los dieciseisavos del Mundial Sub-17 - Foto: EFE
Mundial Sub-17

La Selección Colombia ya conoce su rival en Mundial que disputa actualmente: esta es la fecha en que se jugará el partido

Nicolás Maduro/ Candidato Presidencial - Foto AFP
Candidato Presidencial

Candidato de país caribeño anuncia que una vez tome posesión presidencial romperá relaciones con Venezuela en caso de que "no haya un cambio"

Buques estadounidenses / FOTO: captura de pantalla
Despliegue militar de Estados Unidos

Presidente de país latinoamericano anuncia acciones "más extensas y profundas" con la DEA en medio del despliegue militar de Estados Unidos

Falta contra el arquero / FOTO: EFE
Selección Colombia

Peligra la participación en el mundial de figura de la selección Colombia tras salir lesionado por una fuerte entrada que se le llevó el pie derecho

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

UEFA redujo suspensión contra Luis Díaz: esta es la fecha y el partido en el que volverá el colombiano a la Champions League

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre