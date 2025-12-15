NTN24
Lunes, 15 de diciembre de 2025
Avión comercial realizó una maniobra evasiva para evitar colisión con aeronave de la Fuerza Aérea estadounidense cerca de Venezuela

diciembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
El avión Fuerza Aérea estaba a pocos kilómetros del avión comercial y a la misma altitud, dijo un piloto de JetBlue en una grabación.

Un avión de pasajeros de JetBlue con destino a Nueva York realizó una maniobra evasiva el viernes para evitar una colisión en pleno vuelo con un avión de la Fuerza Aérea estadounidense cerca de Venezuela, dijo un piloto en una grabación del control de tráfico aéreo, según la agencia Reuters.

El vuelo 1112 de JetBlue había despegado de Curazao y volaba a unos 64 kilómetros de la costa de Venezuela cuando el Airbus A320 informó del encuentro con el avión de las Fuerzas Aéreas, que no tenía activado su transpondedor, según la grabación captada por liveatc.net.

El piloto de la Fuerza Aérea estaba a pocos kilómetros del avión y a la misma altitud, dijo el piloto de JetBlue en la grabación.

"Pasaron directamente en nuestra trayectoria de vuelo (...) No tienen el transpondedor encendido. Es indignante", dijo el piloto.

El avión de la Fuerza Aérea entró entonces en el espacio aéreo venezolano, dijo el piloto de JetBlue. "Casi tuvimos una colisión en pleno vuelo aquí arriba".

Un portavoz de JetBlue dijo el lunes que la máxima prioridad de la compañía es la seguridad. "Los miembros de nuestra tripulación están entrenados en los procedimientos adecuados para diversas situaciones de vuelo, y apreciamos a nuestra tripulación por informar rápidamente de esta situación a nuestro equipo de liderazgo. Hemos informado de este incidente a las autoridades federales y participaremos en cualquier investigación", precisó.

El incidente ocurrió mientras Estados Unidos concentra gran cantidad de fuerzas militares en el sur del Caribe y el presidente Donald Trump hace campaña para derrocar a Nicolás Maduro.

El Comando Sur de Estados Unidos informó en un comunicado el lunes que está al tanto del incidente y revisando el asunto.

El Gobierno de Trump ha estado sopesando opciones relacionadas con Venezuela para combatir lo que ha retratado como el papel de Nicolás Maduro en el suministro de drogas ilegales que han matado a estadounidenses. Maduro ha negado tener vínculos con el tráfico ilegal de drogas.

Hasta ahora, las fuerzas estadounidenses en la región se han centrado en operaciones antinarcóticos.

Desde septiembre, las tropas estadounidenses han llevado a cabo al menos 22 ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, en los que han muerto al menos 87 personas.

Las informaciones sobre acciones inminentes han proliferado en las últimas semanas a medida que el ejército estadounidense ha desplegado fuerzas en el Caribe en un contexto de empeoramiento de las relaciones con el régimen Venezuela.

Reuters, citando a cuatro funcionarios estadounidenses, informó en días pasados que Estados Unidos estaba a punto de lanzar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela.

