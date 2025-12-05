NTN24
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Salud

Votan en EE. UU. a favor de abandonar la vacunación universal contra la hepatitis B para recién nacidos

diciembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Recién nacidos - Canva
Recién nacidos - Canva
La determinación fue adoptada por ocho votos a favor y tres en contra por un comité evaluador.

Este viernes, un comité de expertos designados por el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr, aprobó que se deje de recomendar la vacuna de la hepatitis B para los recién nacidos.

Se trata de una decisión del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) que fue adoptada por ocho votos a favor y tres en contra, y que va en contra de la opinión de muchos médicos.

o

No obstante, la directriz deberá ser cumplida por las autoridades federales y llegará a la actual política de prevención tras más de 30 años en vigor en el país.

De acuerdo con lo estipulado, la administración de una primera vacuna contra la hepatitis B -de tres en total- en los neonatos solo se recomendará si su madre ha sido diagnosticada como portadora de la enfermedad.

En el caso contrario, es decir, si la madre da negativo, el comité asesor recomienda a los padres consultar con un médico para determinar "si desean vacunar al bebé" y cuándo.

Previo a esta nueva directriz, la normativa contemplaba la vacunación universal en los primeros minutos de vida para prevenir contagio madre-hijo en caso de que la madre tuviese la enfermedad y no lo supiera.

o

Bajo esta normativa, la enfermedad pudo ser prácticamente erradicada en personas jóvenes en Estados Unidos.

El cambio aprobado por el comité, que fue completamente reorganizado por Kennedy, un escéptico de las vacunas, fue inmediatamente denunciado por las asociaciones médicas.

"Esta recomendación irresponsable y deliberadamente engañosa provocará más infecciones de hepatitis B en bebés y niños", afirmó la presidenta de la Academia Americana de Pediatría, Susan J. Kressly.

Los votos en contra del comité fueron en ese sentido debido a la ausencia de elementos que justifiquen algún beneficio con el cambio. "No hacer daño es un imperativo moral. Al modificar la formulación de esta recomendación, estamos causando daño", alertó el doctor Cody Meissner antes de la votación.

La hepatitis B es una enfermedad viral que afecta al hígado. Esta puede transmitirse por vía sexual y por la sangre y expone a los afectados a un alto riesgo de muerte por cirrosis o cáncer de hígado.

Temas relacionados:

Salud

Hepatitis

Bebé

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Las repercusiones de la carta de 'El Pollo' Carvajal a Trump en medio de la máxima presión de EE. UU. a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Él debe tener todos los respaldos para corroborar esa información": exdirector de Armamento de Venezuela sobre denuncias del ‘Pollo’ Carvajal contra el régimen de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trump le responde a Noticias RCN y NTN24 si alguna vez jugó fútbol y dice que ama a Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
USS Gettysburg (AFP)
Despliegue militar

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo su entrada al sorteo de los grupos del torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Donald Trump

Trump le responde a Noticias RCN y NTN24 si alguna vez jugó fútbol y dice que ama a Colombia

Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin (EFE)
Guerra en Ucrania

¿Es realmente posible la paz entre Rusia y Ucrania bajo la mediación de Donald Trump?

Nasry Asfura, candidato apoyado por Donald Trump en presidenciales de Honduras - Foto: EFE
Honduras

Nasry Asfura, candidato favorito de Donald Trump en Honduras, aventaja a su rival en presidenciales

Hugo 'el Pollo' Carvajal / Foto AFP
Hugo El Pollo Carvajal

"Él debe tener todos los respaldos para corroborar esa información": exdirector de Armamento de Venezuela sobre denuncias del ‘Pollo’ Carvajal contra el régimen de Maduro

Más de Salud

Ver más
Jubilados

Tres países latinoamericanos entre los mejores lugares para jubilarse, según el Índice Global Anual de Jubilación

Dolor de cabeza - Foto de referencia Canva
Cerebro

Sedentarismo, estrés y consumo de alcohol: expertos alertan que los ACV están afectando también a los jóvenes colombianos y advierten cómo prevenirlos

Foto de referencia (EFE)
Cuba

Expertos advierten que el régimen cubano esconde el brote de tres enfermedades de alto riesgo en la isla y piden elevar alertas de viaje

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro/ Donald Trump - Fotos EFE
Gustavo Petro

Petro vuelve a cuestionar ataques en el Caribe y medidas militares de Trump en medio de su pronunciamiento en la cumbre de la CELAC y la UE

Chicharito Hernández | Foto: AFP
Fútbol mexicano

Críticas contra el ‘Chicharito’ Hernández por el penal errado que le costó el pase a semifinal a Chivas: así se vivió el momento del fallo

La Equidad tendrá cambio de identidad deportiva en 2026 - Foto referencia: Canva
Fútbol colombiano

Equipo del fútbol colombiano le dice adiós a su identidad deportiva, tendrá una reestructuración tanto de nombre como de escudo

Anne Jakrajutatip, copropietaria del concurso de Miss Universo / FOTO: EFE
Miss Universo

Emiten orden de arresto contra la copropietaria de Miss Universo por presunto fraude

Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol - Foto de referencia: EFE
Vinotinto

El presidente la FVF dice que "no hace falta traer a un DT extranjero" a la Vinotinto en caso de que al Mundial 2030 clasifiquen todas las selecciones de la Conmebol

Human Rights Watch | Foto: AFP
Rusia

Rusia declaró a la organización Human Rights Watch como “indeseable” y le prohibió operar en su territorio

Eliminatorias Sudamericanas - Fotos: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

Revelan cambio de formato importante para las próximas Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre