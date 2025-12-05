Votan en EE. UU. a favor de abandonar la vacunación universal contra la hepatitis B para recién nacidos

Este viernes, un comité de expertos designados por el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr, aprobó que se deje de recomendar la vacuna de la hepatitis B para los recién nacidos.

Se trata de una decisión del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) que fue adoptada por ocho votos a favor y tres en contra, y que va en contra de la opinión de muchos médicos.

No obstante, la directriz deberá ser cumplida por las autoridades federales y llegará a la actual política de prevención tras más de 30 años en vigor en el país.

De acuerdo con lo estipulado, la administración de una primera vacuna contra la hepatitis B -de tres en total- en los neonatos solo se recomendará si su madre ha sido diagnosticada como portadora de la enfermedad.

En el caso contrario, es decir, si la madre da negativo, el comité asesor recomienda a los padres consultar con un médico para determinar "si desean vacunar al bebé" y cuándo.

Previo a esta nueva directriz, la normativa contemplaba la vacunación universal en los primeros minutos de vida para prevenir contagio madre-hijo en caso de que la madre tuviese la enfermedad y no lo supiera.

Bajo esta normativa, la enfermedad pudo ser prácticamente erradicada en personas jóvenes en Estados Unidos.

El cambio aprobado por el comité, que fue completamente reorganizado por Kennedy, un escéptico de las vacunas, fue inmediatamente denunciado por las asociaciones médicas.

"Esta recomendación irresponsable y deliberadamente engañosa provocará más infecciones de hepatitis B en bebés y niños", afirmó la presidenta de la Academia Americana de Pediatría, Susan J. Kressly.

Los votos en contra del comité fueron en ese sentido debido a la ausencia de elementos que justifiquen algún beneficio con el cambio. "No hacer daño es un imperativo moral. Al modificar la formulación de esta recomendación, estamos causando daño", alertó el doctor Cody Meissner antes de la votación.

La hepatitis B es una enfermedad viral que afecta al hígado. Esta puede transmitirse por vía sexual y por la sangre y expone a los afectados a un alto riesgo de muerte por cirrosis o cáncer de hígado.