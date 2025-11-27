Donald Trump confirmó la muerte de soldado de la Guardia Nacional atacada a tiros cerca de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que Sarah Beckstrom, miembro de la Guardia Nacional que fue baleada un día antes cerca de la Casa Blanca. Murió mientras que el otro soldado, víctima del mismo ataque, se encuentra "luchando por su vida".

El jefe de Estado de la unión americana sostuvo que Beckstrom “era una joven magnífica y muy respetada". Al tiempo, mencionó que se había enterado de su fallecimiento poco antes de comenzar una videollamada con las tropas estadounidenses para conmemorar el Día de Acción de Gracias.

"El otro joven está luchando por su vida. Está en muy mal estado", acotó el mandatario norteamericano mientras se dirigía a las tropas.

Más temprano, el FBI abrió una investigación por presunto terrorismo tras un ataque cometido por un afgano de 29 años contra dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca. Las autoridades calificaron el hecho como una “emboscada”.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó que “se está llevando a cabo una investigación por terrorismo” y señaló que se analiza si el sospechoso pudo haber contado con apoyo de otras personas, ya sea en Afganistán o dentro de Estados Unidos.

Según las autoridades, el agresor, identificado como Rahmanullah L., había colaborado con las fuerzas estadounidenses en Afganistán durante la guerra contra los talibanes y se trasladó a Estados Unidos después del regreso de los islamistas al poder en 2021, tras la retirada estadounidense.

"Armado con un revólver Smith & Wesson calibre .357, tendió la emboscada a los dos guardias nacionales", detalló Patel.