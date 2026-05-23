Sábado, 23 de mayo de 2026
Régimen de Irán

Trump dice que Irán "está cada vez más cerca" de aceptar un acuerdo y que de no alcanzarse el régimen sufrirá "golpe" nunca sufrido por otro país

mayo 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Irán declaró el sábado que está ultimando un "acuerdo marco" de 14 puntos para pactar con Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el sábado en una entrevista a la CBS que Irán está "cada vez más cerca" de aceptar un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Sin embargo, Trump también advirtió de que Irán se enfrenta a "un golpe tan duro" como ningún país ha sufrido antes si no alcanza un acuerdo con Estados Unidos.

Mientras tanto, Irán declaró el sábado que estaba ultimando un "acuerdo marco" de 14 puntos para pactar con Estados Unidos, aunque señaló que aún persisten importantes discrepancias.

Trump adoptó un tono menos optimista en otra entrevista concedida el sábado por la mañana al sitio web de noticias Axios, tras afirmar que existía una probabilidad de "un sólido 50/50" de que se alcanzara un acuerdo.

Ambos medios informaron también que el presidente de Estados Unidos tenía previsto conversar telefónicamente con líderes de los países del Golfo más tarde ese mismo día.

Durante una visita a India, el secretario de Estado Marco Rubio comentó que "podría haber noticias un poco más tarde hoy", pero añadió: "o tal vez no".

Según Axios, se prevé que Trump se reúna este sábado con el vicepresidente JD Vance, así como con los negociadores Steve Witkoff y Jared Kushner.

El jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, ha permanecido en Irán esta semana con la esperanza de acercar a ambas partes hacia un acuerdo.

Informes del viernes sugerían que Trump estaba sopesando una nueva ronda de ataques contra Irán, justo cuando el conflicto entre ambos países entraba en su decimotercera semana.

El viernes, Trump anunció abruptamente que no asistiría a la boda de su hijo este fin de semana debido a "circunstancias relacionadas con el gobierno".

 

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, solicitó paciencia a quienes cuestionan la estrategia de la administración de Trump en Venezuela, cuatro meses después de la captura de Nicolás Maduro. En declaraciones al canal NTN24 durante el foro económico Select USA en Maryland, Landau reconoció las complejidades del proceso de transición democrática que atraviesa el país sudamericano. "Les puedo asegurar que tenemos esta meta de llegar a un punto donde pueda haber una transición democrática en Venezuela y donde la inversión esté protegida y tenga garantías", indicó Landau. El funcionario dijo que es un “momento sumamente delicado” e insistió en que la “transición comenzó apenas hace cuatro meses”. “No es que haya llevado mucho tiempo y todavía creo que hay que tener un poco de paciencia”, concluyó. Asdrúbal Aguiar, secretario general de la Iniciativa Democrática de España en las Américas (Grupo IDEA), cuestionó el planteamiento de Estados Unidos sobre Venezuela y aseguró que “se le vende a Venezuela la tesis de que, como es un país empobrecido, vamos a darle en primer lugar comida a la gente para que luego la gente pueda pensar en la libertad”. "No puede haber paciencia frente al hambre, no puede haber paciencia frente a una realidad en donde quienes están gerenciando dentro de Venezuela esta situación son los mismos que están siendo investigados en este momento por la inocua, ineficaz e ineficiente Corte Penal Internacional como responsables por los crímenes de lesa humanidad que han sufrido los venezolanos", afirmó. A su vez, calificó como un "error totalmente equivocado" priorizar lo económico sobre lo político. “No habrá república ni habrá paz en Venezuela sin democracia, no hay república sin la nación y no hay república sin confianza y sin legitimidad, y la confianza la debe tener el pueblo venezolano en las cosas que se están haciendo y esa confianza está siendo desplazada, está siendo diferida, no está siendo tomada en cuenta y se cree que se puede arreglar el problema mediante la conversación entre unos actores políticos que no tienen sintonía alguna”, subrayó. El experto destacó que el pueblo venezolano demostró capacidad organizativa el 28 de julio de 2024, cuando "desafió a la dictadura" en elecciones donde "no hubo un solo herido, no hubo un solo muerto". Sobre el regreso de Machado a Venezuela, Aguiar fue categórico: "María Corina tiene que regresar a Venezuela porque ella se debe a los venezolanos".
