Miércoles, 20 de agosto de 2025
Bajo absoluta discreción, Delcy Rodríguez y el ministro colombiano de Energía revisaron los pasos para la venta de Monómeros

agosto 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Un trabajador pasa junto a un cartel de la empresa venezolana de fertilizantes Monómeros, en Barranquilla, Colombia - Foto: AFP
Un trabajador pasa junto a un cartel de la empresa venezolana de fertilizantes Monómeros, en Barranquilla, Colombia - Foto: AFP
Los detalles de la venta de Monómeros, la empresa colombo-venezolana de fertilizantes e insumos químicos, siguen siendo un misterio.

Sin embargo en las últimas horas se conoció que hubo una reunión entre la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, y el ministro de Energía y Minas de Colombia, Edwin Palma.

Aunque no se dijo dónde ni cómo fue, Palma ha sido quien ha viajado en las últimas ocasiones a Venezuela.

Según Rodríguez, que envió un escueto mensaje en su canal de Telegram, revisaron la "hoja de ruta" establecida por ambas naciones para la venta de la petroquímica estatal venezolana Monómeros.

"Conversamos sobre la hoja de ruta establecida y acordada entre ambos Gobiernos para la venta de Monómeros, compañía clave para el sector agrícola de Colombia", escribió Delcy.

Asimismo, dijo que evaluaron la agenda de cooperación en materia de petróleo, gas y energía eléctrica.

En julio Nicolás Maduro anunció que Venezuela se encuentra "acordando los términos" para vender la empresa.

En noviembre de 2024 el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó que se oponía a la privatización de la compañía de producción de fertilizantes y pidió a Nicolás Maduro reconsiderar la venta de la empresa.

"Me opongo integralmente a una privatización de la empresa Monómeros localizada en Barranquilla", señaló.

En esa fecha Colombia inició una actuación administrativa para "someter al grado de supervisión denominado control" a Monómeros y adoptó una medida de "control" sobre Monómeros: "máximo grado de supervisión, de carácter societario, preventivamente, con el fin de preservar la empresa como unidad productiva y fuente generadora de empleo".

La sede de Monómeros está en Barranquilla y controla cerca del 40 % del mercado de fertilizantes en Colombia y abastece al 80 % del agro.

