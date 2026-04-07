Presidente del régimen de Irán desafía a Trump y asegura estar "comprometido" a morir por el país

Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, se pronunció este martes en medio de la expectativa por el ultimátum anunciado por el presidente Donald Trump sobre el régimen islámico.

"Más de 14 millones de iraníes orgullosos se han inscrito hasta ahora para sacrificar sus vidas en defensa de Irán", dijo.

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Y añadió: "yo también he estado, estoy y seguiré estando comprometido a dar mi vida por Irán".

Su declaración se dio luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera al régimen iraní para que reabra el Estrecho de Ormuz e insistió en el ultimátum que dio el domingo con un plazo hasta este martes 7 de abril.

“Todo el país podría ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo”, dijo Trump.

Tras esto, este martes, el mandatario de Estados Unidos subió el tono y dijo que "toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá".

Trump no dio detalles en su publicación de lo que va a pasar, pero ya ha anticipado que el ejército de Estados Unidos podría bombardear los puentes, las centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles de Irán hasta reducirlas a la "edad de piedra".

¿Quién es el presidente de Irán?

Masoud Pezeshkian, nacido en 1954, es un cirujano cardiovascular, fue elegido presidente de Irán en julio de 2024 y ha sido uno de los leales al Líder Supremo.

Ganó las elecciones anticipadas tras la muerte de Ebrahim Raisi, presentándose como una alternativa reformista/moderada y prometiendo revisar la política de hiyab y mejorar la economía.

Se considera un "principista reformista", leal a la República Islámica pero a favor de la apertura política y social, sin embargo, su figura no ha dejado de ser extrema y de apoyo a las ideas de los ayatolá.