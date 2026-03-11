Corte Suprema de Colombia ordena enviar a la cárcel a dos congresistas reelegidos en los comicios del domingo por el caso de la UNGRD

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió imponer este miércoles medida de aseguramiento contra dos congresistas que resultaron reelegidos el pasado domingo en las elecciones legislativas del pasado domingo en Colombia.

Se trata de Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte, quienes son señalados por presunto cohecho impropio por el caso de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD).

El alto tribunal “cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario” a ambos congresistas que resultaron electos para un nuevo periodo en la Cámara de Representantes.

Wadith Alberto Manzur Imbett hace parte del Partido Conservador por Cundinamarca, mientras que Karen Astrith Manrique Olarte es de la Asociación de Víctimas.

La Corte también acusó formalmente a Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador), Juan Pablo Gallo Maya (Partido Liberal), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal) y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.

“La investigación corresponde a los hechos registrados durante el segundo semestre de 2023, cuando los legisladores, como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de conceptuar las operaciones de crédito que interesaban a esa cartera”, sostuvo el alto tribunal.

“En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y de las obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) en Córdoba, Arauca y Bolívar”, agregó.