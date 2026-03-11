NTN24
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Corrupción

Corte Suprema de Colombia ordena enviar a la cárcel a dos congresistas reelegidos en los comicios del domingo por el caso de la UNGRD

marzo 11, 2026
Por: Luis Cifuentes
Corte Suprema de Colombia - Foto: EFE
Corte Suprema de Colombia - Foto: EFE
La Sala de Instrucción del alto tribunal también acusó a tres congresistas y un excongresista por presunto cohecho.

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió imponer este miércoles medida de aseguramiento contra dos congresistas que resultaron reelegidos el pasado domingo en las elecciones legislativas del pasado domingo en Colombia.

Se trata de Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte, quienes son señalados por presunto cohecho impropio por el caso de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD).

El alto tribunal “cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario” a ambos congresistas que resultaron electos para un nuevo periodo en la Cámara de Representantes.

o

Wadith Alberto Manzur Imbett hace parte del Partido Conservador por Cundinamarca, mientras que Karen Astrith Manrique Olarte es de la Asociación de Víctimas.

La Corte también acusó formalmente a Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador), Juan Pablo Gallo Maya (Partido Liberal), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal) y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.

La investigación corresponde a los hechos registrados durante el segundo semestre de 2023, cuando los legisladores, como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de conceptuar las operaciones de crédito que interesaban a esa cartera”, sostuvo el alto tribunal.

o

En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y de las obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) en Córdoba, Arauca y Bolívar”, agregó.

Temas relacionados:

Corrupción

Corte Suprema de Justicia

Congresistas

Reelección

Elecciones Legislativas

Cárcel

Gobierno Petro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No le tapa los pecados a Iván Cepeda": Paloma Valencia habla sobre la elección de Aida Quilcué como fórmula del candidato del Pacto Histórico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Si logran cerrar el estrecho de Ormuz, también van a cerrar que ellos le vendan petróleo a China": analista sobre la amenaza del régimen iraní

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El problema que tiene Irán no es el boicot, sino el miedo a que estos jugadores se nieguen a volver o quieran pedir asilo": analista sobre retiro de la Selección de Irán del mundial

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En la Casa Blanca hay alguien que conoce los trucos del régimen": experto sobre gestión de EE. UU. en Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Crece la tensión entre EE. UU. y España: Trump aseguró que el país europeo "se ha portado muy mal, podríamos cortar todo el comercio con ellos"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Judicial

Ver más
Expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol | Foto: AFP
Yoon Suk-yeol

Expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol fue sentenciado a cadena perpetua por insurrección tras declarar la ley marcial a finales de 2024

Nick Reiner - Foto EFE
Juicio

Hijo del cineasta Rob Reiner se declara "no culpable" del asesinato de sus padres

_Aida Quilcué, senadora colombiana - Foto: EFE
Colombia

Fiscalía en Colombia señala a las disidencias de las FARC como los responsables de secuestrar a la senadora Aida Quilcué

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto: Babynova
Inteligencia Artificial

Así es como la inteligencia artificial se está aplicando a la medicina reproductiva con impresionantes resultados

Marco Rubio - EFE
Marco Rubio

Marco Rubio hará parte de la cumbre del Caribe en la que se abordará la situación de Venezuela y Cuba

Bandera de Cuba. (Foto de referencia - Canva)
Cuba

Cuba detiene a diez ciudadanos panameños acusados de propaganda contra el régimen

Buque petrolero - Foto Canva de referencia
Buque petrolero

⁠Régimen iraní asegura que petrolero con bandera de país latinoamericano ardió en llamas tras ser alcanzado por dos drones

Senado de Estados Unidos / FOTO: AFP
Estados Unidos

Senado de Estados Unidos examina límite a poderes de Trump en los ataques contra el régimen de Irán

Uso de redes sociales - Foto por Canva
Redes sociales

México buscaría restringir las redes sociales para menores

Billetes colombianos (Canva)
salario mìnimo

Suspensión temporal del decreto de salario mínimo en Colombia: ¿qué efectos tendrá?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre