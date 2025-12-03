Bogotá, la ciudad que más visitaron los turistas extranjeros en este 2026, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

En su más reciente informe, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia entregó cifras sobre este sector, detallando que durante este 2025 el país podría cerrar con un registro de “21,7 millones de movimientos migratorios”, lo que significaría un incremento del 6% respecto al año anterior.

“La movilidad internacional vive un momento sin precedentes. Recibimos más visitantes, más inversión y más reconocimiento global. El turismo está siendo un motor clave del Gobierno del Cambio para generar empleo y bienestar en los territorios”, indicó Diana Morales, encargada de esta cartera.

Según el informe emitido por la entidad gubernamental, Bogotá es la ciudad en la que más se presentó movilidad internacional. Esto teniendo en cuenta los registros del puesto de control migratorio (PCM) del aeropuerto internacional El Dorado, el cual proyecta que durante este año se superen los “12.5 millones de movimientos migratorios, lo cual representaría un incremento del 5%.

Seguido de la capital colombiana, se encuentra Antioquia con el puente aéreo José María Córdova (Rionegro), el cual contó con un crecimiento del 11%, tras alcanzar los 4.1 millones de flujo migratorio.

En el tercer lugar se encuentra la ciudad de Cartagena con su aeropuerto Rafael Núñez, el cual se estima cierre el año con un incremento de 5.7 % de movimientos internacionales, los cuales, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, fueron de 1.68 millones.

Por su parte, el Alfonso Bonilla Aragón de Cali podría terminar el año con un aumento del 9% en comparación con el año anterior, con más de 1.14 millones de movimientos.

De acuerdo con el informe, “Estados Unidos sigue siendo el principal emisor de turistas a Colombia, mientras que México tiene un papel clave para Antioquia y el Caribe”. Además, el turismo intrarregional crece con mayor presencia de viajeros de Perú, Costa Rica, República Dominicana, Panamá y Chile”.

Según la entidad gubernamental, el gasto generado por los turistas internacionales en las diferentes ciudades fue de 102,3 USD en Bogotá, 119,9 USD en Antioquia y 211,5 USD. Unas cifras que dejan ver que Colombia se encuentra dentro de los principales destinos turísticos del país gracias a su gran variedad gastronómica, biodiversidad y oferta cultural.