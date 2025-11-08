NTN24
Sábado, 08 de noviembre de 2025
Dua Lipa

Fanático de Dua Lipa enterneció a la artista en pleno concierto tras hablarle de la importancia de su música cuando se le acabó su relación amorosa

noviembre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Dua lipa, cantante albanesa brit´nica / FOTO: EFE
Dua lipa, cantante albanesa brit´nica / FOTO: EFE
La estrella del pop tuvo un concierto impresionante en Buenos Aires donde hizo explotar de júbilo a su público al interpretar ‘De Música Ligera’ de Soda Stereo.

Un conciertazo se vivió la noche del 7 de noviembre en el estadio Monumental en Buenos Aires, Argentina, por cuenta de la estrella del pop Dua Lipa, quien regresó tras tres años de ausencia.

Con casa llena, la artista de ascendencia albanesa dio un repaso por los éxitos que la han hecho grande desde que su canción ‘New Rules’ le abrió las puertas en el mainstream a nivel mundial y ofreció un espectáculo que no dejó detalle por fuera.

Tal es así que, como lo ha venido haciendo en su gira 'Radical Optimism Tour', le regaló a los argentinos un cover que los representara como país y eligió ‘De Música Ligera’ de Soda Stereo, todo un acierto.

El público estalló en júbilo con la interpretación de una de las canciones más representativas del país y en general del rock en español, el guiño de Dua Lipa a Soda Stereo se viralizó rápidamente y el estadio completo la ovacionó.

Otro de los momentos más emocionantes del concierto fue cuando Dua Lipa bajó a saludar a quienes estaban frente a la tarima y habló con un fanático que se identificó como Mariano, y aprovechó esos segundos para decirle lo importante que ha sido su música cuando se separó de su pareja.

“Yo tengo una historia para ti, yo me separé en enero del 2024 y no quise escuchar tu música por meses porque la solía escuchar con mi exnovio y fue entonces cuando, el 3 de mayo lanzaste Radical Optimist y quiero decirte que valió mucho la pena, tú eres una artista pop muy inteligente, de las más inteligentes del mundo y deberías saberlo, cambias la vida de la gente”, fueron las palabras del fan que enternecieron a Dua Lipa, quien procedió a darle un abrazo y tomarse una selfie con él.

Esta noche será la segunda fecha del 'Radical Optimism Tour' en Argentina en la que se esperan más sorpresas y un show increíble, para cerrar con ‘broche de oro’ y preparar lo que será su presentación en el estadio Nacional de Santiago en Chile.

