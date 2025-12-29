NTN24
Lunes, 29 de diciembre de 2025
Hamás

Brazo armado de Hamás desafía a Israel y Estados Unidos: "no renunciará" a las armas

diciembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto: AFP
Horas después de la declaración de Hamás, el presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Este lunes, el portavoz del brazo armado del grupo terrorista palestino Hamás reafirmó que "no renunciará" a sus armas, antes de un encuentro entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu en Estados Unidos para tratar el futuro de Gaza.

Washington y mediadores regionales buscan acelerar el ritmo para poner en marcha la segunda fase del frágil alto al fuego, vigente desde octubre entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

Las Brigadas Ezedin al Qasam también confirmaron la muerte de su portavoz Abu Obeida, que había sido anunciada por Israel en agosto.

"Nuestro pueblo se defiende y no renunciará a sus armas mientras la ocupación perdure; no se rendirá, aunque tenga que luchar con las manos desnudas", dijo Abu Obeida, el nuevo portavoz de las Brigadas Ezedin al Qasam, quien adoptó el nombre de guerra de su predecesor fallecido, en una declaración en video en su canal de Telegram.

En el centro de las discusiones entre Trump y Netanyahu está el desarme de Hamás, una idea rechazada por el movimiento, que recientemente propuso "una congelación o almacenamiento de armas" y trasladó la responsabilidad a Israel.

"Llamamos a todas las partes implicadas a trabajar por el desarme de las armas mortíferas de la ocupación, que han sido y siguen siendo utilizadas para exterminar a nuestro pueblo", afirmó el lunes el nuevo Abu Obeida.

"Es necesario que Hamás se desarme", dijo Trump en su residencia en Florida, junto al primer ministro israelí, antes de la reunión para abordar la segunda fase del acuerdo de paz en Gaza.

Netanyahu respondió diciendo que "nunca hemos tenido un amigo como el presidente Trump en la Casa Blanca".

El primer ministro israelí también se reunió con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, antes de sus conversaciones con Trump.

