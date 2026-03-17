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Martes, 17 de marzo de 2026
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Perkins Rocha

"Debería de estar en libertad plena en este momento": Omar Mora Tosta, abogado de Perkins Rocha, habla del caso que indigna a Venezuela

marzo 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Rocha permanece bajo arresto domiciliario tras pasar más de un año detenido, acusado por el régimen venezolano por los delitos de terrorismo y conspiración.

Omar Mora Tosta, el abogado del jurista venezolano Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, apeló este martes la decisión del régimen que le negó la amnistía a su defendido.

El abogado de Perkins Rocha habló con NTN24 sobre el recurso de apelación que presentó ante la negativa del régimen venezolano.

Mora Tosta señaló: "Hemos puesto ante el Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en Terrorismo el recurso de apelación dirigido a Sala de Apelaciones de Terrorismo a fines de que sea revisada la decisión injusta de la cual ha sido objeto Perkins Rocha".

"Dentro del marco de la aplicación de la Ley de Amnistía le corresponde el cierre, el sobreseimiento de esa causa y que le sea otorgada su libertad plena, y cesen en su contra todas y cada una de las medidas cautelares que sobre su persona están vigentes", agregó.

Y puntualizó que "Perkins Rocha no ha cometido ningún delito. Ni los que están mencionados en la imputación ni tampoco los que están mencionados en la Ley de Amnistía como exclusivo para negarla a una persona el que pueda ser beneficiaría de la amnistía".

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Además, explicó que "definitivamente aquí hay algo porque no puedes entender que a él se la nieguen y a los demás se la otorguen si están en igualdad de condiciones".

"Perkins Rocha debería de estar en libertad plena en este momento porque es candidato perfecto para que se le otorgue la amnistía según lo que establece la ley", acotó.

El pasado viernes 13 de marzo, se conoció que el régimen venezolano le negó la amnistía al abogado venezolano Perkins Rocha, uno de los asesores jurídicos de la oposición y cercano a la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado.

Pese a que la Ley de Amnistía prometía liberar a cientos de presos políticos en Venezuela, su defensa denunció que el plazo legal para responder a su solicitud ya venció y el beneficio no fue otorgado.

Rocha permanece bajo arresto domiciliario tras pasar más de un año detenido, acusado por el régimen venezolano por los delitos de terrorismo y conspiración.

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