Robert Carradine, actor en ‘La venganza de los nerds’ y ‘Lizzie McGuire’, falleció a los 71 años

El actor norteamericano Robert Carradine, reconocido por sus interpretaciones en ‘Cabalgata infernal’, ‘La venganza de los nerds’ y la serie ‘Lizzie McGuire’, falleció a los 71 años.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado publicado por el medio 'Deadline'.

“Es con profunda tristeza que debemos compartir que nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano Robert Carradine ha fallecido”, indicó la familia.

Además, expresó que “en un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para todos los que le rodeaban”. “Estamos desolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby contra su batalla de casi dos décadas con el trastorno bipolar”, precisó.

“Esperamos que su camino pueda servir para arrojar luz y fomentar que se enfrente el estigma que acompaña a las enfermedades mentales”, puntualizó la familia.

VEA TAMBIÉN Hallan los restos de helicóptero militar que había desaparecido en Perú: 15 tripulantes fallecieron o

Keith Carradine, hermano del actor, reveló que la familia decidió hacer pública la enfermedad para que “la gente lo sepa, y no hay vergüenza en ello”.

“Es una enfermedad que pudo más que él, y quiero celebrarlo por su lucha contra ella, y celebrar su hermosa alma. Era profundamente talentoso, y lo extrañaremos todos los días”, dijo.

Tras confirmarse la noticia, Hilary Duff apareció en redes sociales para expresar su tristeza por la partida del actor.

“Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidado por mis padres en pantalla. Estaré eternamente agradecido por eso. Estoy profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban”, afirmó en su cuenta de Instagram.