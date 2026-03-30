Pese a advertencias de Estados Unidos, un petrolero ruso con 100.000 toneladas métricas de crudo llega a Cuba en respaldo al régimen

Rusia anunció este lunes que un petrolero que transportaba 100.000 toneladas métricas de crudo llegó a Cuba y que apoyaría al régimen al trabajar para garantizar nuevos suministros, a pesar del bloqueo del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la dictadura de Miguel Díaz-Canel.

El Anatoly Kolodkin, un buque que anteriormente había sido sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, estaba a la espera de descargar en el puerto de Matanzas, en la costa norte de la región occidental de Cuba, informó el Ministerio de Transporte de Rusia el lunes.

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El Kremlin dijo que había planteado la cuestión del petróleo durante las conversaciones con Estados Unidos, pero que Rusia consideraba que tenía el deber de apoyar a sus "amigos" en el régimen de Cuba.

"De hecho, este tema se planteó con antelación durante los contactos con nuestros socios estadounidenses", contó a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Estados Unidos cortó las exportaciones de petróleo de Venezuela a Cuba tras el operativo militar en Caracas que resultó en la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero, y el presidente Trump amenazó con imponer aranceles punitivos a cualquier otro país que enviara crudo a Cuba.

Pero Trump, cabe resaltar, había señalado desde el domingo que estaba dando marcha atrás y expresó su comprensión por la necesidad de energía del pueblo cubano.

Cuba, entretanto, no ha recibido ningún petrolero en tres meses, según Díaz-Canel, y su crisis energética ha provocado apagones en todo el país, que cuenta con 10 millones de habitantes.

La isla caribeña pasó a depender de la Unión Soviética para el suministro de petróleo tras su revolución comunista en 1959, y necesita importaciones de combustible y diésel para generar electricidad.

Cuando se le preguntó si seguirían más envíos rusos, Peskov respondió: "En la situación desesperada en la que se encuentran ahora los cubanos, esto, por supuesto, no puede dejarnos indiferentes, por lo que seguiremos trabajando en ello".

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Los datos de seguimiento de buques de LSEG mostraron que el petrolero ruso había zarpado del puerto ruso de Primorsk, en el mar Báltico, el 8 de marzo y que ahora se desplazaba a lo largo de la costa norte de Cuba.