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Lunes, 30 de marzo de 2026
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Buque petrolero

Pese a advertencias de Estados Unidos, un petrolero ruso con 100.000 toneladas métricas de crudo llega a Cuba en respaldo al régimen

marzo 30, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Buque petrolero - Foto de referencia Canva
Buque petrolero - Foto de referencia Canva
Trump, sin embargo, había expresado el domingo su comprensión por la necesidad de energía del pueblo cubano.

Rusia anunció este lunes que un petrolero que transportaba 100.000 toneladas métricas de crudo llegó a Cuba y que apoyaría al régimen al trabajar para garantizar nuevos suministros, a pesar del bloqueo del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la dictadura de Miguel Díaz-Canel.

El Anatoly Kolodkin, un buque que anteriormente había sido sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, estaba a la espera de descargar en el puerto de Matanzas, en la costa norte de la región occidental de Cuba, informó el Ministerio de Transporte de Rusia el lunes.

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El Kremlin dijo que había planteado la cuestión del petróleo durante las conversaciones con Estados Unidos, pero que Rusia consideraba que tenía el deber de apoyar a sus "amigos" en el régimen de Cuba.

"De hecho, este tema se planteó con antelación durante los contactos con nuestros socios estadounidenses", contó a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Estados Unidos cortó las exportaciones de petróleo de Venezuela a Cuba tras el operativo militar en Caracas que resultó en la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero, y el presidente Trump amenazó con imponer aranceles punitivos a cualquier otro país que enviara crudo a Cuba.

Pero Trump, cabe resaltar, había señalado desde el domingo que estaba dando marcha atrás y expresó su comprensión por la necesidad de energía del pueblo cubano.

Cuba, entretanto, no ha recibido ningún petrolero en tres meses, según Díaz-Canel, y su crisis energética ha provocado apagones en todo el país, que cuenta con 10 millones de habitantes.

La isla caribeña pasó a depender de la Unión Soviética para el suministro de petróleo tras su revolución comunista en 1959, y necesita importaciones de combustible y diésel para generar electricidad.

Cuando se le preguntó si seguirían más envíos rusos, Peskov respondió: "En la situación desesperada en la que se encuentran ahora los cubanos, esto, por supuesto, no puede dejarnos indiferentes, por lo que seguiremos trabajando en ello".

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Los datos de seguimiento de buques de LSEG mostraron que el petrolero ruso había zarpado del puerto ruso de Primorsk, en el mar Báltico, el 8 de marzo y que ahora se desplazaba a lo largo de la costa norte de Cuba.

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