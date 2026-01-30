NTN24
Viernes, 30 de enero de 2026
OTAN

La OTAN pone en marcha su ejercicio más visible de 2026 con 10.000 militares

enero 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Ejercicios militares | Foto Canva
Ejercicios militares | Foto Canva
El sábado zarparán desde Rota el buque Castilla, la fragata Cristóbal Colón y otros cuatro buques turcos rumbo al Báltico para sumarse al ejercicio.

Este fin de semana la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) pondrá en marcha el ejercicio ‘Steadfast Dart26’, acción de gran envergadura que refuerza la cooperación transatlántica antes los retos de seguridad en Europa.

o

El anuncio fue realizado el pasado jueves en la base nabal de Rota, en el sur de España, por el comandante del Cuartel General Aliado en Brunssum, Países Bajos, el general alemán Ingo Gerharzt, junto al vicealmirante español Juan Bautista Pérez Puig.

El evento militar considerado el más visible del año busca enviar “una fuerte señal de unidad” de la Alianza, en un contexto en el que, según sus autoridades, “Europa debe asumir una mayor responsabilidad en su propia seguridad”.

El ejercicio tendrá la participación de unos 10.000 militares provenientes de once países aliados que forman parte del entrenamiento de la Fuerza de Reacción Aliada (ARF), unidad de despliegue rápido capaz de intervenir tanto dentro como fuera del territorio de OTAN en cuestión de días.

“Steadfast Dart 26” comenzará oficialmente el 7 de febrero en Alemania, bajo la coordinación del Mando de Fuerzas Conjuntas Brunssum, y participarán fuerzas terrestres, aéreas y navales.

El ejercicio se estructura en dos fases principales:

  1. Fase de proyección: Durante esta etapa las Fuerzas Armadas españolas comenzarán la proyección y despliegue hacia Alemania, transportando unidades como 57 vehículos, 8 remolques y 20 contenedores.
  2. Fase de adiestramiento: Las Fuerzas Armadas aliadas completarán su traslado a Europa central y se llevarán a cabo ejercicios de entrenamiento.
o

Por su parte el general Gerhartz enfatizó que con “’Steadfast Dart’, el mayor ejercicio de la OTAN en 2026, se demuestra el alto nivel de alistamiento para la defensa. La Fuerza de reacción aliada está preparada para dar respuesta a cualquier potencial crisis o ataque en pocos días dentro de toda el área OTAN”.

Finalmente, el general Gerharzt concluyó diciendo que las fuerzas estadunidenses no son “parte del ejercicio de este año, pero podrían ser parte quizá los próximos años”.

Temas relacionados:

OTAN

Ejercicios militares

Despliegue militar

Europa

Guerra

Fuerzas Militares

