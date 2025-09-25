NTN24
Jueves, 25 de septiembre de 2025
Diosdado Cabello

Cabello dice que "la buena calidad" de las viviendas del gobierno impidieron daños tras los sismos

septiembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello, ministro de Interior / Foto: Con el Mazo Dando
Los temblores se sintieron con mayor fuerza en los estados occidentales, como el petrolero Zulia, donde los habitantes reportaron haber sentido al menos tres sismos entre la tarde y la noche.

En las últimas en Venezuela se han registrado al menos 10 sismos y unas 21 réplicas según los reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos y el Servicio Geológico Colombiano.

El primero de ellos de magnitud 6.2 sacudió buena parte de Venezuela incluyendo la capital la tarde del miércoles, tras el movimiento telúrico el ministro de Interior, Diosdado Cabello aseguró que no hubo daños importantes ni víctimas qué lamentar, mientras atribuía el balance a "la buena calidad de las construcciones" en el país.

"Esto tiene mucho que ver (… con) la calidad de la construcción en Venezuela, entre otras cosas, la Gran Misión Vivienda Venezuela", dijo mientras señaló que en las redes sociales supuestamente hay personas tratando de generar pánico.

También se sintieron en las ciudades andinas de San Cristóbal y Mérida.

"El primero no me asusté, pero el segundo estaba acostado y pensé que me estaban moviendo la cama, luego vi que las paredes se movían, los perros ladraban, la gente gritaba, fue muy feo", relató a la AFP Almando Mavárez, habitante de Zulia, una región fronteriza con Colombia.

El sismo más reciente se sintió con fuerza en la capital Caracas. Algunos edificios se estremecieron, lo que provocó que muchos bajaran de sus apartamentos, constataron periodistas de AFP.

"Estábamos durmiendo y de repente sentimos que los vidrios de las ventanas crujían, todos en el edificio bajamos a la calle a esperar si venía otra réplica", narró a la AFP Alicia de la Rosa, habitante de Caracas.

Según el Servicio Geológico Colombiano, el segundo evento sísmico fuerte tuvo una magnitud de 6,3 y la profundidad fue superficial, similar en intensidad al otro ocurrido en la tarde.

Un temblor previo de 6,2, dejó daños leves en algunas estructuras.

