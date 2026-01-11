Hijo de Nicolás Maduro dice que su padre envió su primer mensaje desde la prisión en Estados Unidos

El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, envió en las últimas horas su primer mensaje desde el Centro de Detención Metropolitano, en Brooklyn, al que fue llevado tras ser capturado por Estados Unidos el pasado 3 de enero.

Según su hijo Nicolás Maduro Guerra, el dictador ha confirmado por medio de sus abogados que tanto él como su esposa Cilia Flores se encuentran bien y le solicitó a su familia que "no estén tristes".

De acuerdo con un video publicado por un dirigente de su partido: "Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes, que 'nosotros estamos bien, somos unos luchadores'", aseguró el hijo de Maduro.

Nicolás Maduro Guerra, reconocido como 'Nicolasito', añadió en el video que: "Un hombre que no pudieron vencer por ninguna vía y tuvieron que usar una fuerza desproporcionada, pero no lo vencieron. Él está fuerte".

Esto se da unos días después de conocerse que el juez Alvin Hellerstein autorizó atención médica para Maduro y su esposa mientras permanecen bajo custodia federal en Nueva York, en donde enfrentan cargos por narcotráfico.

El medio The New York Times informó, hace unos días, que Cilia Flores compareció en su primera audiencia con "visibles signos de lesión", que habrían sido producto del operativo militar estadounidense en Caracas, según señaló su abogado.

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados por Estados Unidos el pasado 3 de enero como resultado de un operativo militar y posteriormente fueron llevados a Nueva York en donde ya enfrentaron su primera audiencia.

En esta primera audiencia, Maduro se declaró "no culpable" de los cargos en su contra, los cuales son: conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Desde la administración Trump, el dictador venezolano fue acusado de ser el cabecilla del Cartel de los Soles.

El líder del chavismo también es acusado también de ordenar y permitir asesinatos, torturas y secuestros en el país.

"Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente (…) sigo siendo presidente de mi país" y su abogado lo secunda aclarando que se declara inocente de los cuatro cargos en su contra.